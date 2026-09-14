'Sevdan Bir Ateş' 10 milyon izlenmeye ulaştı

SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş', ilk bölümüyle dijitalde de büyük ilgi gördü. Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı yapımın ilk bölümü, yayınlanmasının ardından yalnızca 4 günde YouTube’da 10 milyon izlenmeye ulaştı.

Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde geçen hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, ilk bölümünün ardından sosyal medyada da çok konuşuldu. Leyla’nın yedi yıl sonra Mirza’nın karşısına çıkmasıyla geçmişin sırları yeniden gün yüzüne çıkarken, ikilinin yarım kalan hikâyesinin nasıl devam edeceği yeni bölüme dair merakı artırdı.

REKLAM

'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.