Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi: Irkçı ve çürümüş bir hamle

        Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi: Irkçı ve çürümüş bir hamle

        İsrail Başbakanı Netanyahu, anketlerde iktidarı belirleyecek kilit sandalye sayısına sahip olarak görünen İsrail vatandaşı Filistinli partilerin seçime girmesini engellemeye çalışıyor. Arap partilerinin oluşturduğu Ortak Liste, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin 27 Ekim'deki Meclis seçimine katılımını engelleme girişimini "ırkçı ve çürümüş bir hamle" olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 14:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi

        İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadaş, Ta'al ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste'den yapılan açıklamada, Likud'un seçimlere Ortak Liste ve Birleşik Arap Listesi'nin (Raam) katılımını engellemek için başvuruda bulunacağını duyurmasına tepki gösterildi.

        Açıklamada, "Likud olarak bilinen suç ailesinin men etme talebi, halkın güvenini tamamen yitirmiş, yıkımdan ve ölümden başka bir şey getirmemiş bir partinin bir başka çürümüş ve ırkçı hamlesidir." ifadelerine yer verildi.

        Netanyahu'nun seçimi kaybetmekte olduğunu bildiği ve bunu engellemek adına her şeyi göze alacağı belirten açıklamada, "Hiçbir kışkırtma kampanyasının ve seçimlere girmekten men etmeye yönelik faşist girişimin Netanyahu-Ben Gvir-Smotrich hükümetini devirme yolunda kendilerini durduramayacağı" ifade edildi.

        REKLAM

        Birleşik Arap Listesi'nden ise Likud'un girişimine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        Likud Partisi, dün, 27 Ekim'de yapılacak seçimlere İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ile Birleşik Arap Listesi'nin (Raam) katılımını engellemek için başvuruda bulunacağını duyurmuştu.

        Listelerin geçmişi ve seçim dengeleri

        Ortak Liste, 2015 yılında İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden dört ana partinin katılımıyla seçim ittifakı olarak kurulmuş, ancak ilerleyen yıllarda bölünmeler ve değişimler yaşamıştı.

        Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (Raam) ise daha önce Ortak Liste'de yer alırken sonradan ayrılarak bağımsız hareket etmeye başlamış ve 2021'de İsrail'de bir koalisyon hükümetine katılan ilk Arap listesi olmuştu.

        REKLAM

        Likud'un hamlesi, Netanyahu ile 27 Ekim'de yapılması planlanan Meclis seçimlerinde anketlerde öne çıkan rakibi Gadi Eisenkot arasındaki rekabetin kızıştığı bir dönemde geldi.

        Son kamuoyu araştırmaları başa baş bir yarışa işaret ederken, çoğu anket Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nin Likud'un önünde olduğunu gösteriyor.

        Anketlerde Eisenkot önde görünse de her iki bloğun​​​​​​​ da hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadığı görülüyor.

        Bu durum, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri olası bir koalisyon denkleminde kilit konuma getiriyor.

        REKLAM

        Analistler, Likud'un son aylarda Eisenkot'a ve onun Arap partilerinin desteğiyle hükümet kurma ihtimaline yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını, Eisenkot'un Netanyahu karşısındaki ana rakip olarak görülmesine bağlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil seçim
        #Birleşik Arap Listesi
        #ortak liste
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi
        Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        Yapay zekada ‘fren’ ittifakı
        Yapay zekada ‘fren’ ittifakı
        Siyahtan beyaza!
        Siyahtan beyaza!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Yeni hayatlarına başladılar
        Yeni hayatlarına başladılar
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!