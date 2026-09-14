Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi: Irkçı ve çürümüş bir hamle

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadaş, Ta'al ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste'den yapılan açıklamada, Likud'un seçimlere Ortak Liste ve Birleşik Arap Listesi'nin (Raam) katılımını engellemek için başvuruda bulunacağını duyurmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Likud olarak bilinen suç ailesinin men etme talebi, halkın güvenini tamamen yitirmiş, yıkımdan ve ölümden başka bir şey getirmemiş bir partinin bir başka çürümüş ve ırkçı hamlesidir." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun seçimi kaybetmekte olduğunu bildiği ve bunu engellemek adına her şeyi göze alacağı belirten açıklamada, "Hiçbir kışkırtma kampanyasının ve seçimlere girmekten men etmeye yönelik faşist girişimin Netanyahu-Ben Gvir-Smotrich hükümetini devirme yolunda kendilerini durduramayacağı" ifade edildi.

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Birleşik Arap Listesi'nden ise Likud'un girişimine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Likud Partisi, dün, 27 Ekim'de yapılacak seçimlere İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ile Birleşik Arap Listesi'nin (Raam) katılımını engellemek için başvuruda bulunacağını duyurmuştu.

Listelerin geçmişi ve seçim dengeleri

Ortak Liste, 2015 yılında İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden dört ana partinin katılımıyla seçim ittifakı olarak kurulmuş, ancak ilerleyen yıllarda bölünmeler ve değişimler yaşamıştı.

Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (Raam) ise daha önce Ortak Liste'de yer alırken sonradan ayrılarak bağımsız hareket etmeye başlamış ve 2021'de İsrail'de bir koalisyon hükümetine katılan ilk Arap listesi olmuştu.

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Likud'un hamlesi, Netanyahu ile 27 Ekim'de yapılması planlanan Meclis seçimlerinde anketlerde öne çıkan rakibi Gadi Eisenkot arasındaki rekabetin kızıştığı bir dönemde geldi.

Son kamuoyu araştırmaları başa baş bir yarışa işaret ederken, çoğu anket Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nin Likud'un önünde olduğunu gösteriyor.

Anketlerde Eisenkot önde görünse de her iki bloğun​​​​​​​ da hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadığı görülüyor.

Bu durum, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri olası bir koalisyon denkleminde kilit konuma getiriyor.

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Analistler, Likud'un son aylarda Eisenkot'a ve onun Arap partilerinin desteğiyle hükümet kurma ihtimaline yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını, Eisenkot'un Netanyahu karşısındaki ana rakip olarak görülmesine bağlıyor.