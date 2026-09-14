CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mutlak butlan davasındaki temyiz başvurusundan feragat ettiklerini açıkladı. Sarı, şu bilgileri paylaştı:

"Partimiz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır.

10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlaması hedeflenmektedir.

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Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır. Ayrıca partimizin olağan kurultay takviminin işlemeye başlamış olması nedeniyle davanın bir an önce karara bağlanması gereği ortaya çıkmıştır.

Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda, CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi, bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda, kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir."