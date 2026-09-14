2027 ilkbahar-yaz sezonunun işaretleri, kontrollü sadeliğin karşısına daha kişisel, daha renkli ve daha oyunbaz bir stil anlayışı çıkarıyor. Trend analistleri ve öngörü uzmanlarının tüketici davranışları, sokak stili, sosyal medya verilerinden hareketle yaptığı değerlendirmelere göre önümüzdeki sezonun ana fikri, kusursuz görünmekten çok bir karaktere sahip olmak.

KUSURSUZLUK YERİNE BİRAZ DAĞINIKLIK

2027 yazının en belirgin ruhlarından biri “messy girl” olacak. Charli XCX, Olivia Rodrigo, Adéla, Slayyyter ve CMAT gibi isimlerin son dönem estetikleriyle güçlenen bu görünüm; birbirine uyması gerekmeyen renkleri, farklı desenleri ve fazla düşünülmemiş izlenimi veren kombinleri yan yana getiriyor.

WGSN bunu “free-style expression” başlığı altında değerlendiriyor: pastel tonlar, çiçek desenleri ve dokulu kumaşlar; grafik tişörtler, desen çakışmaları ve beklenmedik ayakkabılarla bir araya geliyor.

TELEFONDAN UZAKLAŞIP BAHÇEYE YÖNELMEK

Cottagecore geride kalırken onun fazla romantize edilmiş kırsal dünyasının yerine daha işlevsel bir doğa fikri geliyor: gardening-core. Pandemi döneminin ekmek sepetleri ve gingham kumaşlarıyla tarif edilen kırsal nostaljisinden farklı olarak bu kez mesele sebze bahçesinde çalışıyormuş gibi giyinmek ve biraz da çevrimdışı bir hayat hissini taşımak.

Önlükler bu eğilimin başlıca parçalarından biri. Miu Miu’nun 2026 ilkbahar-yaz koleksiyonunda 20 farklı önlük seçeneğine yer vermesi de ay dikkat çekerken, bazı mağazaların yanları yırtmaçlı üstleri ve elbiseleri sosyal medyada “apron” olarak tanımlamaya başlaması da değişen talebe işaret ediyor.

Hasır ve rafya da bu dünyanın parçası. Kopenhag’daki koleksiyonlarda bahçe sepetlerinden ilham alan görünümler görülürken, rafya çantalardaki satış performansı da yükseliyor.

GÜNDELİK STİLDE "TANRIÇA" DOKUNUŞLARI

2027 yazında antik dünyanın siluetleri de geri dönüyor. Christopher Nolan’ın The Odyssey filminin yarattığı görsel atmosferin moda üzerindeki etkisiyle birlikte drapeler, asimetrik etekler, işlemeli detaylar ve zincir kemerler öne çıkacak.

Zendaya’nın filmin basın turundaki görünümleri bu estetiğin nasıl yorumlanabileceğini şimdiden gösterdi. Ancak yeni “modern tanrıça” imgesi, ağır ve törensel bir görünümden çok rahatlığı merkeze alıyor.

Buna bol kesimli üstler, akışkan kumaşlar ve daha rahat siluetler eşlik edecek.

ROMANTİZM DEVAM EDİYOR, AMA BU KEZ ŞEFFAF

Son birkaç sezondur romantik giyim farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Yeni sezonda ise dantel, fırfır ve babydoll formları daha hafif, transparan ve tensel bir yorum kazanacak. Pinterest’in trend ve içgörü ekibinden Sydney Stanback bu yönelimi, günlük giyime uyarlanan narin ve daha az cilalı bir romantizm olarak tarif ediyor.

Olivia Rodrigo’nun da tercih ettiği babydoll elbisenin Pinterest’te “babydoll dress styling” aramalarında yüzde 705 artış görmesi, bu siluetin yeniden gündeme geldiğinin küçük ama dikkat çekici göstergelerinden biri. Önümüzdeki sezon bu elbiseleri kalın botlarla ya da çarpışan desenlerle görmek şaşırtıcı olmayacak.

KAHVERENGİNİN YERİNE TURUNCU

Nötr tonlarla geçen sezonların ardından renk paletinde de belirgin bir değişim var. 2027 ilkbahar-yaz için turuncu, sezonun öne çıkan rengi olmaya aday.

New York Knicks’in 53 yıl aradan sonra Haziran 2026’da kazandığı şampiyonluğun ardından turuncu ve mavinin popüler kültürde daha görünür hale gelmesi, trend analistleri tarafından bu yükselişle birlikte değerlendiriliyor. Jordyn Woods’un turuncu çantası ve Timothée Chalamet ile Kylie Jenner’ın turuncu-mavi görünümleri de bu kültürel etkinin moda tarafındaki örnekleri arasında.

YILLAR SONRA PEPLUM GERİ DÖNÜYOR

Ve moda geçmişi bir kez daha kapıyı çalıyor. 2000’lerin favorilerinden peplum, 2027 ilkbaharında günlük giyimin güçlü parçalarından biri olmaya hazırlanıyor. Jonathan Anderson’ın Dior için hazırladığı 2026 sonbahar-kış koleksiyonunda görülen siluet, kırmızı halıda Katie Holmes ve Anne Hathaway gibi isimler tarafından da farklı biçimlerde yorumlandı.

Ancak peplumun dönüşünü ilginç kılan, artık yalnızca davet ve özel günlerle ilişkilendirilmemesi. Pinterest’in küresel trend ekibine göre tüketiciler yeniden belirgin bir bel ve hacim arıyor; fakat bunu gündelik kombinlere uyarlıyor. Eteklerle, pantolonlarla ya da takım parçalarıyla birlikte kullanılabilen peplum, geçmişteki “fazla giyinmiş” halinden daha esnek bir noktaya taşınıyor.

Bütün bu eğilimlerin ortak noktası aynı yerde buluşuyor: daha az kusursuzluk, daha fazla kişilik. Renkler çarpışıyor, desenler birbirine karışıyor, dantel gündüz giyimine taşıyor, bahçe önlükleri moda parçasına dönüşüyor ve yıllardır beklemede olan siluetler yeniden ortaya çıkıyor.