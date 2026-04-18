Evde yapabileceğiniz 12 makyaj malzemesi

Bronzer

Öncelikle biten bir allık kabına ihtiyacınız olacak. Daha sonra bu kabı kakao ile doldurun. Kakaoyu kolonya ile ıslatın. Kolonyanın kabın dibine kadar eriştiğinden emin olun. 1-2 saat kadar sonra bronzer donacaktır. Üzerine bir peçete koyup presleyebilmek için uygun bir ağırlık ile 3 gün kadar bekleyin. Daha turuncu bir görünüm elde etmek isterseniz içine bir miktar tarçın ekleyebilirsiniz.

Diğer bir tarif için 2 çay kaşığı ararot tozu veya mısır nişastasını karıştırın. Ardından pigmentleri ekleyin: Tarçın sıcak bir kırmızılık verir, kakao tozu ve muskat güneşte bronzlaşmış bir görünüm sağlar, pancar tozu ise hafif bir pembelik katar. İdeal tonu bulmak için biraz deneme yapmanız gerekir. Kremamsı bir doku için birkaç damla tatlı badem yağı veya uçucu yağ ekleyebilirsiniz. Ancak kullandığınız uçucu yağların seyreltilmeden ciltte kullanıma uygun olduğundan emin olun.