Evde yapabileceğiniz 12 makyaj malzemesi

Kozmetik mühendisliği yalnızca floresan ışıklarla aydınlatılmış laboratuvarlarda, beyaz önlüklü ve eldivenli profesyoneller tarafından yapılan bir iş gibi hayal edilebilir ancak siz de allıktan ruja pek çok kozmetiğinizi evinizde kendiniz temiz ve ekonomik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Giriş: 18 Nisan 2026 - 09:30 Güncelleme: 18 Nisan 2026 - 09:30
Mağazalarda satılan güzellik ürünleri çoğu zaman çevreyi kirleten kimyasallar ve mikroplastiklerle doludur. Kendi makyaj malzemelerinizi yapmak hem cildinize hem de çevrenize zarar vermeden temiz ürünler elde etmenizi sağlar. Üstelik geri dönüştürülmesi neredeyse imkansız gereksiz ambalajlardan da kaçınmış olursunuz.

Kendi makyaj ürünlerinizi yapmak, yerel bir kozmetik mağazasından bir maskara almak kadar kolay değildir. Emek gerekir. Bazı tarifler diğerlerine göre daha karmaşık olabilir ve internette ve aktarlarda bulabileceğiniz pek de tanıdık olmayan malzemeler gerektirebilir. Ancak yine de imkansız değildir.

Bu 12 makyaj tarifini deneyebilirsiniz.

Dudak parlatıcısı

Mürver meyveleri yoğun renkleri ile toplayanların parmaklarını boyar. Besleyici bal ile birleştiğinde ise dudak parlatıcısı ile dudak maskesi arasında bir ürün elde edersiniz. Öncelikle aktarlardan bulabileceğiniz mürver tozunu gliser yağının içinde (her birinden iki yemek kaşığı) en az bir hafta bekleterek demlemeniz gerekir. Böylece gliserin meyvenin mor rengini alır. İstediğiniz tona ulaştığında süzün, mürver tozunu atın ve bir yemek kaşığı bal ekleyin. Vegan alternatif için bal yerine agave şurubu kullanabilirsiniz. Renkleri benzerdir ve aynı nemlendirici özelliklere sahiptir.

Ruj

Ruj için ihtiyacınız olan ilk malzeme vazelin ya da eğer kolay ulaşabiliyorsanız balmumu. 1 yemek kaşığı vazelini bir kaba alarak benmari usulü eritin içine 1 tatlı kaşığı gliserin, 1 çay kaşığı vanilya özü ve istediğiniz renk gıda boyası ekleyin. Biten bir ruj kabına ya da küçük bir kaba boşaltarak buzdolabında bir gece bekletin. Gıda boyası kullanmak istemiyorsanız rujunuzu pancar, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerle de renklendirebilirsiniz. Bu ürünü yanaklarınıza sürerek allık olarak da kullanabilirsiniz.

Allık

Parlak pigmentiyle bilinen bir diğer bitki de pancardır. Kendine özgü eflatun rengi yanaklar için mükemmeldir. Kendi renginizi oluşturmak için bir yemek kaşığı ararot tozuna, istediğiniz tonu elde edene kadar azar azar pancar kökü tozu ekleyin. İki ölçü pancar kökü tozu ve bir ölçü ararot tozu zengin bir pembe verir; ancak istediğiniz kadar açık tonlar da yapabilirsiniz. Şeftalimsi bir ton için biraz zerdeçal tozu, daha koyu bir renk için kakao tozu ekleyebilirsiniz. Tozları steril bir çatal ile karıştırın ve hazır olduğunda hava geçirmez bir kaba aktarın. Kullanmak için, bir makyaj fırçasını allığa batırıp yanaklarınıza uygulayın.

Far

Shea yağı kullanarak sevdiğiniz renklerde doğal malzemeli bir far sahibi olabilirsiniz. Öncelikle 1 tatlı kaşığı shea yağını benmari usulü eritin. İçine 1 yemek kaşığı pirinç unu ve 1 yemek kaşığı kakao koyun. İyice karıştırıp homojen bir yapı elde ettikten sonra toprak tonlarında doğal bir far elde etmiş olacaksınız. Kakao yerine gıda boyalarından yararlanarak farınıza istediğiniz rengi verebilirsiniz.

Maskara

Ev yapımı maskara düşündüğünüz kadar zor değildir. Ana malzeme, hayvansal ya da bitkisel kaynaklardan elde edilen ince siyah bir toz olan aktif karbondur. Bunu yağ, aloe vera jeli ve balmumu ile birleştirdiğinizde kirpikleri koyulaştıran, dolgunlaştıran ve uzatan bir formül elde edersiniz. Karbon genellikle kömür veya petrolden elde edilir, bu da pek çevre dostu değildir. Ancak odun hamuru veya hindistancevizi kabuğu yakılarak üretilmiş alternatif aktif karbonlar da bulabilirsiniz. İlk olarak, bir yemek kaşığı organik hindistancevizi yağı, iki yemek kaşığı aloe vera jeli ve 1,5 çay kaşığı rendelenmiş balmumunu steril bir benmari düzeneğinde eritin. Açık siyah bir renk için çeyrek çay kaşığı, yoğun siyah için yarım çay kaşığı aktif karbon ekleyin. Kahverengi maskara için karbon yerine yarım çay kaşığı kakao tozu kullanabilirsiniz. Hazır olduğunda, bir huni yardımıyla maskarayı temiz bir tüpe aktarın. Kullanmadan önce birkaç saat buzdolabında bekletin.

Bronzer

Öncelikle biten bir allık kabına ihtiyacınız olacak. Daha sonra bu kabı kakao ile doldurun. Kakaoyu kolonya ile ıslatın. Kolonyanın kabın dibine kadar eriştiğinden emin olun. 1-2 saat kadar sonra bronzer donacaktır. Üzerine bir peçete koyup presleyebilmek için uygun bir ağırlık ile 3 gün kadar bekleyin. Daha turuncu bir görünüm elde etmek isterseniz içine bir miktar tarçın ekleyebilirsiniz.

Diğer bir tarif için 2 çay kaşığı ararot tozu veya mısır nişastasını karıştırın. Ardından pigmentleri ekleyin: Tarçın sıcak bir kırmızılık verir, kakao tozu ve muskat güneşte bronzlaşmış bir görünüm sağlar, pancar tozu ise hafif bir pembelik katar. İdeal tonu bulmak için biraz deneme yapmanız gerekir. Kremamsı bir doku için birkaç damla tatlı badem yağı veya uçucu yağ ekleyebilirsiniz. Ancak kullandığınız uçucu yağların seyreltilmeden ciltte kullanıma uygun olduğundan emin olun.

Rimel

Yapması zor gibi görünse de aslında son derece kolay olan bu makyaj malzemesi için ihtiyacınız olan ilk şey boş ve temiz bir rimel kabı. İhtiyacınız olan diğer şeyler ise 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, 1 çay kaşığı E vitamini yağı ve yarım çay kaşığı soya. Bu malzemelerin hepsini benmari usulü eritip karıştırın daha sonra içine 3 çorba kaşığı aloe vera ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Rimele siyah rengini vermek için içine 1 tane aktif kömür kapsülü ekleyin.

Kaş dolgunlaştırıcı

Kakao tozu kaş doldurucu yapmak için de kullanılabilir. Kaşlarınızın ne kadar koyu olmasını istediğinize bağlı olarak bu tarife bir tutam aktif karbon da ekleyebilirsiniz. Steril bir cam kapta 3 çay kaşığı kakao tozu ve 1,5 çay kaşığı mısır nişastasını 2 çay kaşığı tatlı badem, hint yağı, hindistancevizi, jojoba yağı gibi hafif bir taşıyıcı yağla karıştırın. Topak kalmayacak şekilde steril bir çatal ile karıştırın ve hazır olduğunda kapaklı temiz bir kaba aktarın. Temiz bir maskara fırçası veya makyaj fırçasıyla kaşlarınıza uygulayın.

Eyeliner

Bu eyeliner tarifi yoğun siyah rengini kömürleşene kadar yakılmış bademlerden alır. Öncelikle tek bir bademi uzun bir metal şişe geçirerek tutturun ve bir mum alevinde yakın. Bir bademin kömürleşmesi yaklaşık 10 dakika sürer ve üç ila dört adet yanmış bademe ihtiyacınız olacak. Yanmış bademlerin soğutun, ardından sterilize edilmiş bir havan ve tokmak kullanarak toz haline getirin. Elde edilen toz kömür gibi siyah olmalıdır. Birkaç damla bitkisel gliserin ekleyerek koyu bir macun kıvamı elde edin ve açılı bir eyeliner fırçası ile uygulayın. Daha basit ikinci tarif ise şöyle: 1 adet aktif kömür kapsülü ile aynı oranda hindistan cevizi yağını karıştırarak kendi eyelinerınızı kolayca yapabilirsiniz.

Fondöten

Mağazalarda satılan fondötenler anlaşılması zor kimyasal içerik listelerine sahiptir. Evde kendiniz bitki ve baharat karışımıyla yapabilirsiniz. Cilt tonunuza uygun rengi elde etmek için ararot tozu bazına kakao tozu, muskat ve öğütülmüş karanfil ekleyin. Kızarıklığı dengelemek için yeşil kil de kullanabilirsiniz. İşte temel ve özelleştirilebilir bir tarif: 2 yemek kaşığı ararot tozu ve 1 yemek kaşığı yeşil kil ile başlayın. Baharatları azar azar ekleyin ve tonu elinizin üzerinde test edin. İleride aynı tarifi tekrar edebilmek için kullandığınız miktarları not edin. Tozunuzu sterilize edilmiş bir pudra kabında saklayın ve bir makyaj fırçası ile uygulayın.

Aydınlatıcı

Aydınlatıcılar cilde sağlıklı bir ışıltı veren ince, ışık yansıtan parçacıklardan oluşur. Doğal olarak parlak bir taş mineralinden elde edilen mika tozu, genellikle bu ürünlerin ana bileşenidir. Kendi aydınlatıcınızı yapmak için önce 1 yemek kaşığı balmumu veya kandelilla mumunu 2 çay kaşığı hindistancevizi yağı ve 1 çay kaşığı jojoba yağı ile benmari usülü eritin. Karışım eridikten sonra 1–2 çay kaşığı mika tozu ekleyin. Ne kadar çok eklerseniz o kadar parlak olur. Karışımı sıvı haldeyken temiz bir kaba dökün ve kullanmadan önce en az 10 dakika katılaşmasını bekleyin.

Pudra

Yağlı ciltlerin en büyük sorunu parlamalardır. Bu parlamaların baş düşmanı ise pudradır. Evde toz pudra yapmanız oldukça kolay. Tek ihtiyacınız olan istediğiniz kadar nişasta cilt renginizi elde edebilmek için kakao ve pudranızı biraz ısıtmak için tarçın. Bu kombinasyon ile size özel pudranız hazır olacak.

