Nereden çıktı bu cırt cırtlı anne babalar?

BES yatırımcısına 50 binlik piyango

BES'e katılıp uzun vadeli yatırım yapan vatandaşa devlet yüzde 30 katkı yapıyor. Her 100 liralık birikiminizde 30 lirayı hesabınızda görüyorsunuz. Ancak bunun bir limiti var. Yıllık olarak asgari ücretin brüt tutarı kadar biriktirseniz buna karşın yüzde 30'u kapıyorsunuz. Bu rakamın üstüne teşvik, destek yok. 2025'te brüt asgari ücret 26 bin 6 liraydı. Buna karşın devlet BES katılımcısına aylık 7 bin 802 lira toplamda yıllık 93 bin 619 lira katkı yapıyordu. Bir de çalışanların otomatik olarak katıldığı Otomatik Katılım Sistemi (OKS) var. OKS'de de aynı şartlar geçerdi. Böylece devlet 2025 boyunca her iki sistemde birlikte tasarruf yapan vatandaşa 187 bin 238 lira gelir sağladı. Asgari ücretin yüzde 27 artması ile bu tutar da 2026'da aynı oranda (50 bin 573 lira) artarak 237 bin 811 liraya yükseldi