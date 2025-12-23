Habertürk
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor sosyal medya mecralarındaki spekülasyonlar hakkında ortak açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 19:42 Güncelleme: 23.12.2025 - 20:10
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Son günlerde sosyal medya mecralarında kurumumuzla ilgili yapılan spekülasyonlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle Türk adaletine güvenimizi vurgulayarak yürütülen soruşturmalar neticesinde adaletin tecelli edeceğine inanıyor ve bu süreci saygıyla takip ediyoruz.

        Yapılan bu spekülasyonlar muhabir, yönetmen, sunucu, editör ve benzeri görevlerle medya grubumuzda çalışan 1310 basın emekçisini ve ailelerini derinden üzmektedir.

        Unutulmamalıdır ki; sadece habercilik gayesiyle çalışan basın emekçilerimizin bu faaliyeti aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Bu çerçevede kamu görevi yapan değerli arkadaşlarımızın hem mesleki kariyerlerine, hem aile ve sosyal çevrelerine ve aynı zamanda emeklerine saygı gösterilmesi konusunda hassasiyetimizi önemle hatırlatırız.

        Her zaman olduğu gibi, kurumsal yapımızla ve tüm basın emekçisi arkadaşlarımızla birlikte basın meslek ilkelerine bağlılıkla görevimizi yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

        HABERTÜRK – SHOW TV – BLOOMBERG HT – HT SPOR

