        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 23 Aralık 2025 - 17:15 Güncelleme: 23 Aralık 2025 - 17:28

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 23 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Asgari ücretin bugün belirlenmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısı, bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapıyor

        * Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Karadağ'ın Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin vereceğini açıkladı. Uygulamanın bu hafta içinde başlaması bekleniyor

        * DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Pervin Buldan: Birçok konu konuşuldu. Barış süreci ile ilgili çıkacak yasaları görüştük

        * Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş

        * Eşine yaşattığı kötü günler nedeniyle vicdan azabı çektiğini söyleyen şarkıcı Fedon; "Günahlarımın bedelini de ödedim" dedi

