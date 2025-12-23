23 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 23 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

* Asgari ücretin bugün belirlenmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısı, bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapıyor

* Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Karadağ'ın Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin vereceğini açıkladı. Uygulamanın bu hafta içinde başlaması bekleniyor

* DEM Parti heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Pervin Buldan: Birçok konu konuşuldu. Barış süreci ile ilgili çıkacak yasaları görüştük

* Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş

* Eşine yaşattığı kötü günler nedeniyle vicdan azabı çektiğini söyleyen şarkıcı Fedon; "Günahlarımın bedelini de ödedim" dedi