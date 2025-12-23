Habertürk
        Haberler Ekonomi Para BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı - Para Haberleri

        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı

        BDDK, bankalar ve diğer finansal kuruluşları için enflasyon muhasebesi uygulamasının sona erdiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 15:24 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:58
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) banka ve diğer finansal kuruluşlardaki enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Kurulun 18.12.2025 tarihli toplantısında, 17.12.2025 tarih ve E-24049440-050.04-

        175505 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

        - 11.01.2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve

        bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim

        şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına,

        - Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde

        yayımlanmasına

        karar verilmiştir."

        BDDK, 5 Aralık 2024 tarihinde de aldığı kararla 2025 yılı için söz konusu kuruluşlara yönelik enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar vermişti.

