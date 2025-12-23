BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
BDDK, bankalar ve diğer finansal kuruluşları için enflasyon muhasebesi uygulamasının sona erdiğini bildirdi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) banka ve diğer finansal kuruluşlardaki enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kurulun 18.12.2025 tarihli toplantısında, 17.12.2025 tarih ve E-24049440-050.04-
175505 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;
- 11.01.2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve
bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim
şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına,
- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde
yayımlanmasına
karar verilmiştir."
BDDK, 5 Aralık 2024 tarihinde de aldığı kararla 2025 yılı için söz konusu kuruluşlara yönelik enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar vermişti.
