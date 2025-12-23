Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş
Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu kez kupa derbisinde karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında bu akşam Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Resmi müsabakalarda 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertlilerde 9 futbolcu derbide forma giyemeyecek. Son 6 maçını kaybetmeyen siyah-beyazlılarda ise 5 eksik bulunuyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında bu akşam saat 20.30'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Chobani Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE 16 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR
Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu. Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.
Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.
FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK
Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'DE 4 OYUNCU BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK KEZ
Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak. Kaleci Tarık Çetin'in yanı sıra genç isimler Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.
TEDESCO'DAN MONTELLA TAKTİĞİ: 4-6-0
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hücum hattındaki eksikler nedeniyle Beşiktaş derbisine 4-6-0 taktiğiyle çıkmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella da pek çok maçta ay-yıldızlıları 4-6-0 taktiğiyle sahaya sürmüştü.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.
BEŞİKTAŞ KUPAYI 11 KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
Türkiye Kupası'nı daha önce 11 kez müzesine götüren Beşiktaş ise organizasyona grup aşamasında dahil oldu. Siyah-beyazlılar, derbide kazanarak kupada grup aşamasına 3 puanla başlamayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.
BEŞİKTAŞ SON 6 MAÇTA YENİLMEDİ
Beşiktaş, oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikten sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.
Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor'u yenen Beşiktaş, beraberliği ise Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında bozamadı. Kupanın ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, derbide bu ünvanını sürdürmenin peşinde.
BEŞİKTAŞ'TA 6 OYUNCUNUN DERBİ HEYECANI
Beşiktaş'ta 6 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyecek. Siyah-beyazlılarda Tiago Djalo, David Jurasek ve Taylan Bulut'un yanı sıra altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, görev almaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.