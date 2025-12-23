Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş! Eskişehir'de, bir haftadır kayıp olan Türkçe öğretmeni, 51 yaşındaki Tuncay Arslan için Porsuk Çayı'nda başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Dronun da kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar Arslan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı

Giriş: 23.12.2025 - 08:32 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:29

