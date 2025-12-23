Habertürk
        Eskişehir haberleri: Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!

        Eskişehir'de, bir haftadır kayıp olan Türkçe öğretmeni, 51 yaşındaki Tuncay Arslan için Porsuk Çayı'nda başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Dronun da kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar Arslan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 08:42 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:29
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Eskişehir'de, Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan (51), 16 Aralık’ta Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi’ndeki evinden ayrıldı.

        YAKINLARI POLİSE BAŞVURDU

        DHA'daki habere göre eve dönmeyen Arslan’ın yakınları, polise başvurdu. İhbar üzerine ekipler, Tuncay Arslan’ın bulunması için çalışma başlattı.

        PORSUK'A DÜŞME İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

        Yapılan incelemede Arslan’ın en son Doğualp Sokak’ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı’na düşmüş olabileceği değerlendirildi.

        PORSUK ÇAYI'NIN SUYU TAHLİYE EDİLDİ

        Porsuk Çayı’nın kapakları kapatılıp içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Çaydaki aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

        50 KİŞİLİK BİR EKİP ARIYOR

        Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) yanı sıra Milli Egitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Odunpazarı Belediye Arama Kurtarma (OBAK), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Dorlion Arama Kurtarma, SARTEM, SAVE ve itfaiye ekiplerinin de aralarında olduğu 50 kişilik ekip, çalışmalarını Porsuk Çayı’nın Kentpark mevkiinde sürdürüyor.

        Ayrıca, 2 dronla da havadan arama yapılıyor.

        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
