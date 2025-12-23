Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
Eskişehir'de, bir haftadır kayıp olan Türkçe öğretmeni, 51 yaşındaki Tuncay Arslan için Porsuk Çayı'nda başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Dronun da kullanıldığı çalışmalarda şu ana kadar Arslan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı
Eskişehir'de, Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan (51), 16 Aralık’ta Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi’ndeki evinden ayrıldı.
YAKINLARI POLİSE BAŞVURDU
DHA'daki habere göre eve dönmeyen Arslan’ın yakınları, polise başvurdu. İhbar üzerine ekipler, Tuncay Arslan’ın bulunması için çalışma başlattı.
PORSUK'A DÜŞME İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Yapılan incelemede Arslan’ın en son Doğualp Sokak’ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı’na düşmüş olabileceği değerlendirildi.
PORSUK ÇAYI'NIN SUYU TAHLİYE EDİLDİ
Porsuk Çayı’nın kapakları kapatılıp içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Çaydaki aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.
50 KİŞİLİK BİR EKİP ARIYOR
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) yanı sıra Milli Egitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Odunpazarı Belediye Arama Kurtarma (OBAK), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Dorlion Arama Kurtarma, SARTEM, SAVE ve itfaiye ekiplerinin de aralarında olduğu 50 kişilik ekip, çalışmalarını Porsuk Çayı’nın Kentpark mevkiinde sürdürüyor.
Ayrıca, 2 dronla da havadan arama yapılıyor.