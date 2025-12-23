İstanbul'da olay, Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi’nde meydana geldi.

5 KATLI BİNA YIKILIYORDU

Kentsel dönüşüm kapsamına alınan 5 katlı binada, 20 Aralık’ta başlatılan yıkım çalışmaları sırasında, iş makinesinin müdahalesiyle kopan beton parçaları yandaki binanın dış cephesine ve birinci kattaki bir daireye çarptı.

BETON EVİN 2 ODASINA GİRDİ

DHA'daki habere göre birinci katta oturan Ferda Balcı Çolak’ın dairesinin penceresini kıran beton parçaları, iki odanın içine girdi.

Balkon demiri hasar gören ve pencere camları kırılan Çolak, olay sırasında evde bulunmadıklarını belirterek, büyük bir faciadan şans eseri kurtulduklarını söyledi.

MOLOZ YIĞINIYLA KARŞILAŞTI

Eve geldiklerinde çevrede, beton parçalarının bir dairenin camından içeri girdiğine dair konuşmalar duyduklarını anlatan Çolak, odalarda moloz ve beton parçalarıyla karşılaştıklarını ifade etti.

YIKIM FİRMASI HASARI KARŞILAYACAK

Yıkım firmasından bir yetkilinin olay sonrası daireye geldiğini ve camların yaptırılacağını söylediğini aktaran Çolak, daha sonra kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini öne sürdü. Yıkım firmasının, evde meydana gelen hasarı karşılayacağı öğrenildi.