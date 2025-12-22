Arktik'in ucundaki köy: Teriberka

TUNDRA İKLİMİ YAŞAMI BELİRLİYOR

Tundra iklimi hakim olan Teriberka 'da kış aylarında hava sıcaklıkları uzun süre eksi derecelerde seyrederken, yaz mevsimi kısa ve serin geçiyor. Yıl boyunca etkili olan kuvvetli rüzgarlar, hissedilen sıcaklığı daha da düşürerek yaşam koşullarını zorlaştırıyor.