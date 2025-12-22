Adana'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kadir Aydeniz.

HUSUMETLİSİNİ GÖRDÜ SİLAHINI ÇEKTİ

Otomobiliyle seyir halindeki Kadir Aydeniz (52), sokak düğünü için toplanan kalabalığı içerisinde husumetli olduğu Muhammet K.'yi (32) görünce aracın içinden tabancayla ateş açtı.

SOKAKTA SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

DHA'daki habere göre Muhammet K. de tabancasıyla karşılık verince sokakta silahlı çatışma çıktı.

İKİSİ DE KURŞUNLARLA YARALANDI

Muhammet K. ve Aydeniz, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde direksiyondaki Aydeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

HUSUMETLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi yapılan Muhammet K. ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydeniz'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ameliyata alınan Muhammet K.'nın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTU

Bu arada Aydeniz'in, 7 Haziran'da oğlu Kerim Aydeniz'in sokak ortasında öldürülmesinden Muhammet K.'yı sorumlu tuttuğu belirtildi. Tarafların bu nedenle husumetli olduğu öne sürüldü.