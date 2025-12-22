Habertürk
        Sydney'deki saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti: "Baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim aldı" iddiası

        14 Aralık günü Sydney'deki Hanuka kutlamalarına silahlı saldırıda bulunan baba-oğulun birlikte eğitim aldığı iddia edildi. Avustralya medyasında yer alan habere göre, saldırganın, babasıyla birlikte Sydney dışındaki bir bölgede "ateşli silah eğitimi" yaptığını ve saldırıyı "gerekçelendirmek" için bir video kaydettiği öne sürüldü

        Giriş: 22.12.2025 - 07:57 Güncelleme: 22.12.2025 - 07:57
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        Avustralya'nın Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıyı düzenleyen baba oğulun birlikte eğitim aldığı iddia edildi.

        Avustralya medyasında yer alan haberlere göre, polis, Bondi Plajı'ndaki silahlı saldırıda şüpheli olan kişinin babasıyla birlikte eğitim aldığını iddia etti.

        Avustralya Yayın Kurumu (ABC), Sydney'deki Bondi Plajı'nda 15 kişiyi öldürmekle suçlanan şüpheli silahlı saldırganın, babasıyla birlikte Sydney dışındaki Yeni Güney Galler bölgesinde "ateşli silah eğitimi" yaptığını ve saldırıyı "gerekçelendirmek" için bir video kaydettiğini bildirdi.

        ABC'nin haberine göre, 24 yaşındaki Naveed Akram ve 50 yaşındaki babası Sajid Akram'ın, 14 Aralık'ta Bondi Plajı'nda düzenlenen bir Yahudi etkinliğine katılan kalabalığa dört adet el yapımı patlayıcı cihaz attığı ancak bunların patlamadığı öne sürülüyor.

        AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

        Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

        Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı. Baba hayatını kaybederken oğlunun yaralandığı açıklanmıştı.

        Polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

