        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı! | Son dakika haberleri

        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!

        Çanakkale'de polisin "dur" ihtarına uymadığı öne sürülen sürücü ters yöne girerek başka bir araçla çarpıştı. Dehşet dolu olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Kovalamacada kaçan aracın çarptığı otomobilde bulunan edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal'ın ise, kazada yaralanan eşi Mustafa Soysal ile 5 ay önce evlendiği öğrenildi. Soysal'ın annesi Feray Akın'ın da 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 16:07 Güncelleme: 21.12.2025 - 16:16
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı öne sürülen otomobilin ters yöne girip başka bir otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal’ın, kazada yaralanan eşi Mustafa Soysal ile 5 ay önce evlendiği, annesi Feray Akın’ın da 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 02.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen İzmir plakalı otomobile polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu.

        TERS YÖNE GİRDİ, DEHŞET SAÇTI

        Ancak sürücü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında Kangırlı sapağında ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Soysal yönetimindeki Çanakkale plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, İzmir plakalı otomobildeki Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile diğer araçtaki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Mustafa Soysal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Soysal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        ANNESİ DE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

        Kazada yaşamını yitiren edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal’ın, kazada yaralanan Mustafa Soysal ile temmuz ayında evlendiği belirtildi.

        Neslihan Soysal’ın annesi Feray Akın’ın da 2017 yılında Anneler Günü gezisi için İzmir’den yola çıkan midibüsün Muğla-Marmaris kara yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

