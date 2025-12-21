Habertürk
        Son dakika: Adıyaman haberleri: Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş! | Son dakika haberleri

        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!

        Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde bir cinayet işlendi. 47 yaşındaki eşi Selvi Sarı ile 55 yaşındaki bacanağı Muharrem Arslan'ı tabancayla vurarak öldüren 54 yaşındaki Ahmet Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. Ahmet Sarı, evin tadilatını yaparken eşinden yardım istediğini, ancak onun işe gittiğini bu nedenle de tartışma yaşandığını söyledi. Tartışma sırasında eve gelen bacanağı Arslan ile eşine kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını belirten Sarı, çifte cinayetin ardından kaçtığı Gölbaşı ilçesinde çorba içmeye gittiğini ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 10:43 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:00
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Adıyaman'ın Besni ilçesinde 47 yaşındaki eşi Selvi Sarı ile 55 yaşındaki bacanağı Muharrem Arslan'ı tabancayla vurarak öldüren 54 yaşındaki Ahmet Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. Ahmet Sarı, evin tadilatını yaparken eşinden yardım istediğini, ancak onun işe gittiğini bu nedenle de tartışma yaşandığını söyledi. Tartışma sırasında eve gelen bacanağı Arslan ile eşine kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını belirten Sarı, çifte cinayetin ardından kaçtığı Gölbaşı ilçesinde çorba içmeye gittiğini ifade etti.

        TARTIŞMA BÜYÜDÜ, ÖLDÜRDÜ

        DHA'nın haberine göre olay, 10 Aralık'ta akşam saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana geldi. Boyacılık yapan Ahmet Sarı ile eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Sarı, tabancayla eşi ve bacanağına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

        Ekipler, eve girdiğinde Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ın yerde kanlar içindeki cansız bedenleriyle karşılaştı. Sarı ve Arslan'ın cenazeleri, Besni Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

        OTELDE YAKALANDI

        Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet Sarı'nın, olayın ardından motosikletle Gölbaşı ilçesine giderek bir otele yerleştiği tespit edildi. Polis, otele düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ahmet Sarı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        EŞİNDEN TADİLAT İÇİN YARDIM İSTEMİŞ

        Cinayet şüphelisi Ahmet Sarı'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde olay günü eşi Selvi’den evlerinin tadilatı için yardım istediğini, ancak eşinin kendisine yardım etmeyip işe gittiğini ifade etti. Eşi eve dönünce aralarında tartışma çıktığını belirten Ahmet Sarı, “Bu sırada eşim bağırınca Muharrem Arslan eve geldi. Kapıyı açıp açmadığımı hatırlamıyorum. Muharrem evdeyken 'Sen benim kocam değilsin, namussuzsun' dedi." diye konuştu.

        Selvi Sarı, hayatını kaybetti
        Selvi Sarı, hayatını kaybetti

        "KAÇ EL ATEŞ ETTİM BİLMİYORUM"

        Eşinin kendisine sarf ettiği sözler üzerine sinirlendiğini belirten Ahmet Sarı, “Ben kapının girişine göre odanın yaklaşık iki üç adım içerisindeyim. Eşimin benim üzerime doğru gelmesiyle başladı. Yakamı tuttu. Muharrem bize doğru yaklaşarak 'Ayıp, sen ne yapıyorsun bırak' dedi. Daha sonra ben de kendime hakim olamayıp ahırdan aldığım evin dış kısmına bıraktığım tabancayı aldım. Hatırlamadığım sayıda ateş ettim” ifadelerini kullandı.

        Muharrem Arslan, hayatını kaybetti
        Muharrem Arslan, hayatını kaybetti

        CİNAYETİ İŞLEDİKTEN SONRA ÇORBA İÇMEYE GİTMİŞ

        Sarı, çifte cinayetin ardından evden çıkıp motosikleti ile Gölbaşı ilçesine gittiğini ve burada bir çorbacıya girip çorba içtiğini, burada kaldığı otelde de yakalandığını söyledi.

        #Son dakika haberler
        #Adıyaman
