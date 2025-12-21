Adıyaman'ın Besni ilçesinde 47 yaşındaki eşi Selvi Sarı ile 55 yaşındaki bacanağı Muharrem Arslan'ı tabancayla vurarak öldüren 54 yaşındaki Ahmet Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. Ahmet Sarı, evin tadilatını yaparken eşinden yardım istediğini, ancak onun işe gittiğini bu nedenle de tartışma yaşandığını söyledi. Tartışma sırasında eve gelen bacanağı Arslan ile eşine kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını belirten Sarı, çifte cinayetin ardından kaçtığı Gölbaşı ilçesinde çorba içmeye gittiğini ifade etti.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, ÖLDÜRDÜ

DHA'nın haberine göre olay, 10 Aralık'ta akşam saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana geldi. Boyacılık yapan Ahmet Sarı ile eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Sarı, tabancayla eşi ve bacanağına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

Ekipler, eve girdiğinde Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ın yerde kanlar içindeki cansız bedenleriyle karşılaştı. Sarı ve Arslan'ın cenazeleri, Besni Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

OTELDE YAKALANDI Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet Sarı'nın, olayın ardından motosikletle Gölbaşı ilçesine giderek bir otele yerleştiği tespit edildi. Polis, otele düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ahmet Sarı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. EŞİNDEN TADİLAT İÇİN YARDIM İSTEMİŞ Cinayet şüphelisi Ahmet Sarı'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde olay günü eşi Selvi’den evlerinin tadilatı için yardım istediğini, ancak eşinin kendisine yardım etmeyip işe gittiğini ifade etti. Eşi eve dönünce aralarında tartışma çıktığını belirten Ahmet Sarı, “Bu sırada eşim bağırınca Muharrem Arslan eve geldi. Kapıyı açıp açmadığımı hatırlamıyorum. Muharrem evdeyken 'Sen benim kocam değilsin, namussuzsun' dedi." diye konuştu. REKLAM Selvi Sarı, hayatını kaybetti "KAÇ EL ATEŞ ETTİM BİLMİYORUM" Eşinin kendisine sarf ettiği sözler üzerine sinirlendiğini belirten Ahmet Sarı, “Ben kapının girişine göre odanın yaklaşık iki üç adım içerisindeyim. Eşimin benim üzerime doğru gelmesiyle başladı. Yakamı tuttu. Muharrem bize doğru yaklaşarak 'Ayıp, sen ne yapıyorsun bırak' dedi. Daha sonra ben de kendime hakim olamayıp ahırdan aldığım evin dış kısmına bıraktığım tabancayı aldım. Hatırlamadığım sayıda ateş ettim” ifadelerini kullandı.