ABD, Venezuela açıklarında ikinci bir ticari gemiye el konulduğunu doğruladı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Venezuela açıklarında ikinci bir ticari geminin durdurulduğunu doğruladı.

Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Sahil Güvenliğinin, Venezuela açıklarında ikinci bir petrol tankerine dün düzenlenen operasyonla el konulduğunu bildirdi.

ABD'nin yaptırım uyguladığı petrolün "narkoterörizmin finansmanında kullanıldığını" öne süren Noem, "Yaptırımlara tabi petrolün yasa dışı hareketini takip etmeyi sürdüreceğiz. Sizi bulacağız ve durduracağız." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Savunma Bakanı Pete Hegseth de X'ten yaptığı paylaşımda, yaptırım altındaki petrol tankerlerinin Venezuela'dan ayrılması ya da Venezuela'ya gitmesine yönelik ablukanın, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin çaldığını iddia ettiği "tüm Amerikan varlıklarını iade edene kadar tam olarak sürdürüleceğini" ifade etti.

REKLAM

VENEZUELA'DAN KINAMA

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin uluslararası sularda Venezuela'ya petrol taşıyan ticari gemiyi durdurmasını kınadı ve mürettebatın "zorla alıkonulduğu" belirtildi.