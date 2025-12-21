Habertürk
        Haberler Dünya ABD, Venezuela açıklarında ikinci bir ticari gemiye el konulduğunu doğruladı | Dış Haberler

        ABD, Venezuela açıklarında ikinci bir ticari gemiye el konulduğunu doğruladı

        ABD, Venezuela açıklarında ikinci bir ticari geminin durdurulduğunu açıkladı. Venezuela hükümeti, ABD güçlerinin uluslararası sularda Venezuela'ya petrol taşıyan ticari gemiyi durdurmasını kınadı ve mürettebatın "zorla alıkonulduğu" söyledi

        Giriş: 21.12.2025 - 10:33 Güncelleme: 21.12.2025 - 10:33
        ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Venezuela açıklarında ikinci bir ticari geminin durdurulduğunu doğruladı.

        Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Sahil Güvenliğinin, Venezuela açıklarında ikinci bir petrol tankerine dün düzenlenen operasyonla el konulduğunu bildirdi.

        ABD'nin yaptırım uyguladığı petrolün "narkoterörizmin finansmanında kullanıldığını" öne süren Noem, "Yaptırımlara tabi petrolün yasa dışı hareketini takip etmeyi sürdüreceğiz. Sizi bulacağız ve durduracağız." ifadelerini kullandı.

        ​​​​​​​Savunma Bakanı Pete Hegseth de X'ten yaptığı paylaşımda, yaptırım altındaki petrol tankerlerinin Venezuela'dan ayrılması ya da Venezuela'ya gitmesine yönelik ablukanın, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin çaldığını iddia ettiği "tüm Amerikan varlıklarını iade edene kadar tam olarak sürdürüleceğini" ifade etti.

        VENEZUELA'DAN KINAMA

        Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin uluslararası sularda Venezuela'ya petrol taşıyan ticari gemiyi durdurmasını kınadı ve mürettebatın "zorla alıkonulduğu" belirtildi.

        Açıklamada, "ABD hükümetinin bu uygulamalarla dayatmaya çalıştığı sömürgeci model başarısız olacak ve Venezuela halkı tarafından yenilgiye uğratılacaktır." ifadesi kullanıldı.

        ABD VENEZUELA AÇIKLARINDA PETROL TANKERİNE EL KOYMUŞTU

        ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tankere "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

        Venezuela ise olayı "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.

