        Haberler Dünya İsrail'in başkenti Tel Aviv'de hükümet karşıtı protesto düzenlendi | Dış Haberler

        İsrail'in başkenti Tel Aviv'de hükümet karşıtı protesto düzenlendi

        İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan yüzlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 09:27 Güncelleme: 21.12.2025 - 09:27
        1

        İsrail basınına göre, Tel Aviv'in Habima Meydanı'nda "Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) adlı sivil toplum kuruluşu öncülüğünde toplanan yüzlerce kişi Netanyahu hükümetine karşı gösteri düzenledi.

        2

        Göstericiler, İsrail'de Filistinlilere yönelik artan ırkçı saldırıları ve Netanyahu hükümetinin 7 Ekim'in sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmasını eleştirerek, hükümetin tarihteki en kötü İsrail yönetimi olduğunu belirtti.

        3

        Protestoda, göstericilerin "İsrail, ülkeyi işgal sunağında kurban ediyor" ve "Suçlular hapiste olmalı hükümette değil" yazılı pankart ve dövizler taşıması dikkati çekti.

        4

        Gösteride konuşan İsrail vatandaşı "48 Arapları"ndan Samiye Beşir, İsrail hükümetinin din, ırk veya cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesi terk ettiğini söyledi.

        5

        Beşir, aşırı sağcı İsrail hükümetini Filistinlilere yönelik saldırılara göz yummak ve saldırıları teşvik etmekle suçladı.

        6

        Gösteride konuşan İsrailli Prof. Shikma Bresler, asıl konunun hükümetin yaptıkları değil, kendilerinin bu yapılanlara nasıl tepki vereceği olduğunu belirterek "Elimizdeki tüm araçlarla direneceğiz, savaşacağız, kazanacağız." ifadelerini kullandı.

        7

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yedek asker olarak 300 gün katılan Itay Steinmetz, iki yıldır geceleri uyuyamadığını söylerken, gösteride de hükümete bağımsız bir 7 Ekim devlet soruşturma komisyonu kurulması çağrısı yapıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

