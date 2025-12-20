Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU - Çaykur Rizespor Haberleri

        Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar Milot Rashica'nın golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı ve iç sahada 4 maçlık kazanamama serisini noktaladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.12.2025 - 18:57 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Kara Kartal'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada Milot Rashica kaydetti.

        Bu sonucun ardından Beşiktaş, iç sahada 4 ligde ise 2 maç sonra kazanarak 29 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Ç. Rizespor ise 18 puanda kaldı.

        Ligin 18. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Rizespor ise deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

        RAFA SILVA 48 GÜN SONRA KADRODA

        Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, 48 gün sonra bir karşılaşma kadrosunda kendisine yer buldu. Süper Lig’de son olarak 2 Kasım’da Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta görev alan Rafa Silva 5 maçın kadrosunda yer almamıştı. Trabzonspor maçının öncesinde takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva, o maçın kadrosunda da yer bulamamıştı. Rafa Silva, Rizespor maçının kadrosunda kendisine yer buldu. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar da karşılaşma öncesinde Portekizli oyuncuya tepki gösterdi. Siyah-beyazlı oyuncuların isimleri stadyumda anons edilirken, Rafa Silva’nın anonsu sırasında taraftarlar ıslıklarla oyuncuyu protesto etti.

        REKLAM

        TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

        Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde kale arkası tribünde bir koreografi açtı. Koreografi de siyah-beyazlı ekibin efsanevi ismi Hakkı Yeten’in resmi yer alırken; ‘Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten’ler kazanacak’ ifadelerine yer verildi. Öte yandan koreografi açıldığı sırada, siyah-beyazlı taraftaralar TFF yönetimi aleyhine bir süre tezahüratlarda bulundu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        11. dakikada Sowe'un geriye pasında topu önüne alan Laci'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

        21. dakikada Djalo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Abraham'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda açıyı daraltan kaleci Erdem Canpolat, topu iki hamlede kontrol etti.

        30. dakikada soldan kullanılan kornerde penaltı noktası yakınında Rak-Sakyi'nin vuruşunda Orkun Kökçü, top kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

        45+2. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.

        48. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Soldan Hojer'in uzun kullandığı taç atışının ardından ceza sahası içinde Djalo'nun hamle yapmaya çalıştığı topu kapan Rak-Sakyi'nin hafif sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

        61. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.

        64. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Rashica, ceza sahasına girdikten sonra rakibinden topu kurtardı ve hafif sağ çaprazdan meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

        90+1. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Taylan Antalyalı'nın yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu uzanarak sağ üst köşeden meşin yuvarlağı çıkardı.

        Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu