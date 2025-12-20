Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kara Kartal'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada Milot Rashica kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, iç sahada 4 ligde ise 2 maç sonra kazanarak 29 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Ç. Rizespor ise 18 puanda kaldı.

Ligin 18. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Rizespor ise deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

RAFA SILVA 48 GÜN SONRA KADRODA Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, 48 gün sonra bir karşılaşma kadrosunda kendisine yer buldu. Süper Lig’de son olarak 2 Kasım’da Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta görev alan Rafa Silva 5 maçın kadrosunda yer almamıştı. Trabzonspor maçının öncesinde takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva, o maçın kadrosunda da yer bulamamıştı. Rafa Silva, Rizespor maçının kadrosunda kendisine yer buldu. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar da karşılaşma öncesinde Portekizli oyuncuya tepki gösterdi. Siyah-beyazlı oyuncuların isimleri stadyumda anons edilirken, Rafa Silva’nın anonsu sırasında taraftarlar ıslıklarla oyuncuyu protesto etti. REKLAM

TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde kale arkası tribünde bir koreografi açtı. Koreografi de siyah-beyazlı ekibin efsanevi ismi Hakkı Yeten’in resmi yer alırken; ‘Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten’ler kazanacak’ ifadelerine yer verildi. Öte yandan koreografi açıldığı sırada, siyah-beyazlı taraftaralar TFF yönetimi aleyhine bir süre tezahüratlarda bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR 11. dakikada Sowe'un geriye pasında topu önüne alan Laci'nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. 21. dakikada Djalo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Abraham'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda açıyı daraltan kaleci Erdem Canpolat, topu iki hamlede kontrol etti. 30. dakikada soldan kullanılan kornerde penaltı noktası yakınında Rak-Sakyi'nin vuruşunda Orkun Kökçü, top kale çizgisi önünde uzaklaştırdı. 45+2. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazından Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sonuçlandı.