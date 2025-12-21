Osmaniye'de mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu

Osmaniye'deki asri mezarlıkta dün akşam saatlerinde park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz duran iki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

DHA'nın haberine göre; bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K'nin (17) hayatını kaybettiği belirledi.

KESİCİ ALET YARALANMALARI TESPİT EDİLDİ

Vücutlarında kesici alet yaralanmalarına rastlanan gençlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.