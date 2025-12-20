Bebek emekleme yarışı meydanı kahkahaya boğdu

Osmaniye'de lk kez düzenlenen 'Uluslararası Yarı Maraton' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bebek emekleme yarışması, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Osmaniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Yarı Maraton kapsamında Devlet Bahçeli Meydanı’nda kurulan özel parkurda yapılan bebek emekleme yarışması, Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in start vermesiyle başladı. Emekleme çağındaki bebekler, parkurda anne ve babalarına ulaşabilmek için kıyasıya mücadele etti. Parkurun bitişinde bekleyen ebeveynler, biberon, emzik, cep telefonu ve oyuncaklarla bebeklerin dikkatini çekmeye çalıştı. Yarışmada bazı bebekler parkuru tamamlayarak ailelerine ulaşırken, bazıları başlangıç noktasından ayrılmadı, bazıları ise yarı yoldan geri döndü.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, “Osmaniye yiğit insanların şehri ve bugün o yiğit insanların yiğit çocukları aramızda. Osmaniye’mizin kalbi sayılabilecek Musa Şahin Bulvarında, bugün ve yarın, yarı küremizdeki en uzun gecenin gündüzünde çok güzel etkinlikler gerçekleştireceğiz. Kıtaları aşan sporcular, şehrimize geldi ve müsabakalara katılıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.