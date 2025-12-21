Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Fotoğraf: AA

TERS YÖNE GİRİP OTOMOBİLE ÇARPTI

Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girip, o sırada Lapseki istikametinden gelen otomobile çarptı.

Fotoğraf: AA

İHA'nın haberine göre; kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

5 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi ise Lapseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.