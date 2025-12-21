Habertürk
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı

        Çanakkale'de iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne giren otomobil, karşı yoldan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 06:31 Güncelleme: 21.12.2025 - 07:13
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Kaza, saat 02.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        TERS YÖNE GİRİP OTOMOBİLE ÇARPTI

        Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girip, o sırada Lapseki istikametinden gelen otomobile çarptı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İHA'nın haberine göre; kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        5 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

        Feci kazada iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi ise Lapseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

