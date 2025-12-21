Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'de iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne giren otomobil, karşı yoldan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Kaza, saat 02.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.Fotoğraf: AA
TERS YÖNE GİRİP OTOMOBİLE ÇARPTI
Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girip, o sırada Lapseki istikametinden gelen otomobile çarptı.Fotoğraf: AA
İHA'nın haberine göre; kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Fotoğraf: DHA
5 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Feci kazada iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi ise Lapseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.Fotoğraf: DHA
Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.