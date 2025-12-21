Hız kovanı, karsanbaç, özçekim… TDK'dan Türkçe karşılık düzenlemesi

TDK, dilimize yeni Türkçe kelimeler kazandırdı. Hangilerini tanıyorsunuz? İşte merak edilen yeni Türkçe karşılıklar...

TDK’DAN TÜRKÇEYE SAHİP ÇIKAN ADIM: YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçeye henüz tam olarak yerleşmemiş yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Amaç; dili korumak, Türkçenin anlatım gücünü artırmak ve günlük hayatta yabancı kelime kullanımını azaltmak.

REKLAM

TDK’nın hazırladığı “Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu”, özellikle teknoloji, sosyal medya, gıda, ulaşım ve günlük yaşamda sıkça duyulan yabancı sözcükler için Türkçe öneriler sunuyor.

TDK, halk arasında uzun yıllardır kullanılan ve artık Türkçeye yerleşmiş yabancı kökenli kelimelere (televizyon, kitap, kalem gibi) karşılık önermiyor. Çalışmalar, daha çok yeni ve yaygınlaşma aşamasındaki sözcükler üzerine yoğunlaşıyor.

GÜNCEL VE DİKKAT ÇEKEN TÜRKÇE KARŞILIKLAR

TDK’nın son yıllarda önerdiği ve kamuoyunda sıkça konuşulan bazı Türkçe karşılıklar şöyle:

SMS → Kısa bilgi / Kısa haber Cep telefonlarıyla gönderilen kısa iletiler için önerilen Türkçe kullanım. Smoothie → Karsanbaç REKLAM Meyve ve buzla hazırlanan içecekler için Anadolu Türkçesinden gelen bir karşılık. Hyperloop → Hız kovanı Geleceğin ulaşım teknolojilerinden biri için üretilen Türkçe adlandırma. Jülyen → Şerit doğrama Mutfakta kullanılan yabancı terime açıklayıcı bir Türkçe ifade. Store (perde) → Sarma perde Ev dekorasyonunda sıkça duyulan “store perde” yerine önerilen kullanım. Petrol → Yer yağı Yer altından çıkarılan fosil yakıtı anlatan Türkçe kökenli bir karşılık. Doğal gaz → Yer gazı Enerji alanında kullanılan terimin Türkçeleştirilmiş biçimi. GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞTIĞIMIZ YABANCI KELİMELER VE TÜRKÇELERİ TDK’nın kılavuzlarında yer alan ve günlük yaşamla doğrudan ilişkili bazı örnekler de dikkat çekiyor: Selfie → Özçekim REKLAM Sosyal medyada yaygın kullanılan fotoğraf türü. Puzzle → Yapboz Çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin bildiği zeka oyunu. Sticker → Çıkartma Mesajlaşma uygulamalarında kullanılan görseller. Zapping → Geçgeç Televizyonda kanallar arasında hızlı geçiş yapma eylemi. Billboard → Duyurumluk Açık hava reklam panoları için önerilen Türkçe ad.