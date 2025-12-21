Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hız kovanı, karsanbaç, özçekim… TDK'dan Türkçe karşılık düzenlemesi

        Hız kovanı, karsanbaç, özçekim… TDK'dan Türkçe karşılık düzenlemesi

        TDK'nın yabancı kelimelere karşılık olarak önerdiği Türkçe ifadeler bir kez daha kamuoyunu ikiye böldü. Listeyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TDK, dilimize yeni Türkçe kelimeler kazandırdı. Hangilerini tanıyorsunuz? İşte merak edilen yeni Türkçe karşılıklar...

        Kekemelikten bu egzersizlerle kurtulmak mümkün!
        Kekemelikten bu egzersizlerle kurtulmak mümkün!
        Sıfırdan başlayanlar için yabancı dil rehberi
        Sıfırdan başlayanlar için yabancı dil rehberi

        TDK’DAN TÜRKÇEYE SAHİP ÇIKAN ADIM: YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR

        Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçeye henüz tam olarak yerleşmemiş yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Amaç; dili korumak, Türkçenin anlatım gücünü artırmak ve günlük hayatta yabancı kelime kullanımını azaltmak.

        REKLAM

        TDK’nın hazırladığı “Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu”, özellikle teknoloji, sosyal medya, gıda, ulaşım ve günlük yaşamda sıkça duyulan yabancı sözcükler için Türkçe öneriler sunuyor.

        TDK, halk arasında uzun yıllardır kullanılan ve artık Türkçeye yerleşmiş yabancı kökenli kelimelere (televizyon, kitap, kalem gibi) karşılık önermiyor. Çalışmalar, daha çok yeni ve yaygınlaşma aşamasındaki sözcükler üzerine yoğunlaşıyor.

        GÜNCEL VE DİKKAT ÇEKEN TÜRKÇE KARŞILIKLAR

        TDK’nın son yıllarda önerdiği ve kamuoyunda sıkça konuşulan bazı Türkçe karşılıklar şöyle:

        SMS → Kısa bilgi / Kısa haber

        Cep telefonlarıyla gönderilen kısa iletiler için önerilen Türkçe kullanım.

        Smoothie → Karsanbaç

        REKLAM

        Meyve ve buzla hazırlanan içecekler için Anadolu Türkçesinden gelen bir karşılık.

        Hyperloop → Hız kovanı

        Geleceğin ulaşım teknolojilerinden biri için üretilen Türkçe adlandırma.

        Jülyen → Şerit doğrama

        Mutfakta kullanılan yabancı terime açıklayıcı bir Türkçe ifade.

        Store (perde) → Sarma perde

        Ev dekorasyonunda sıkça duyulan “store perde” yerine önerilen kullanım.

        Petrol → Yer yağı

        Yer altından çıkarılan fosil yakıtı anlatan Türkçe kökenli bir karşılık.

        Doğal gaz → Yer gazı

        Enerji alanında kullanılan terimin Türkçeleştirilmiş biçimi.

        GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞTIĞIMIZ YABANCI KELİMELER VE TÜRKÇELERİ

        TDK’nın kılavuzlarında yer alan ve günlük yaşamla doğrudan ilişkili bazı örnekler de dikkat çekiyor:

        Selfie → Özçekim

        REKLAM

        Sosyal medyada yaygın kullanılan fotoğraf türü.

        Puzzle → Yapboz

        Çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin bildiği zeka oyunu.

        Sticker → Çıkartma

        Mesajlaşma uygulamalarında kullanılan görseller.

        Zapping → Geçgeç

        Televizyonda kanallar arasında hızlı geçiş yapma eylemi.

        Billboard → Duyurumluk

        Açık hava reklam panoları için önerilen Türkçe ad.

        Fax → Belgegeçer

        Belgeleri hat üzerinden ileten cihaz için Türkçe karşılık.

        TDK’NIN DİL POLİTİKASI NEYİ AMAÇLIYOR?

        Türk Dil Kurumu, yabancı kelimelere karşılık üretirken üç temel noktayı esas alıyor:

        REKLAM

        - Türkçenin anlam gücünü korumak

        - Sözcüklerin kolay anlaşılır ve kullanılabilir olması

        - Halkın benimseyebileceği doğal ve sade ifadeler üretmek

        TÜRKÇE KARŞILIKLAR BENİMSENİR Mİ?

        “Özçekim”, “yapboz” ve “çıkartma” gibi birçok kelime zamanla günlük hayata yerleşirken; bazı karşılıklar ise hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre bu süreç, dilin doğal akışı içinde şekilleniyor.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Yerel şiddetli sağanak! Sel ve su baskını riski!
        Yerel şiddetli sağanak! Sel ve su baskını riski!
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu
        Mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu