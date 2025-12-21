Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

SICAKLIK AÇIKLAMASI

Trakya, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi ile Konya’nın kuzey ve batısının yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Bulutlu 15° Ankara Bulutlu 8° İzmir Parçalı bulutlu 16° Antalya Yağmurlu 13° Trabzon Kısmen Güneşli 13° Bursa Bulutlu 10° Adana Kısmen Güneşli 19° Diyarbakır Kısmen Güneşli 8° Gaziantep Kısmen Güneşli 11° Ağrı Güneşli 4°

Hava sıcaklığının da, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fotoğraf: İHA