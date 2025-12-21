Yerel şiddetli sağanak! Sel ve su baskını riski!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün Muğla ve Antalya çevrelerinde şiddetli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar da tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
SICAKLIK AÇIKLAMASI
Trakya, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi ile Konya’nın kuzey ve batısının yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının da, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
PEŞ PEŞE UYARILAR
Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: İHA