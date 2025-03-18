Kekemelik; kelimeler, sesler ya da hecelerin tekrarlanması, konuşma sırasında duraklama veya dengesiz konuşma hızı ile karakterize bir konuşma bozukluğudur. En sık olarak 2 ila 6 yaş arasında meydana gelen kekemelik tüm çocukların yaklaşık yüzde 5 ila 10'unu etkiler. Kekemelik görülen çocukların yüzde 25’inden fazlasında bu durum yetişkinliğe kadar devam etmez. Genellikle, çocuğun gelişimi ilerledikçe tamamen kaybolur. Kalıcı olabilecek durumlarda erken müdahale ile yetişkinlikte problemin devam etmesi önlenebilir.

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KEKEMELİK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1. Gelişimsel kekemelik: Nörogelişimsel bir bozukluk olan gelişimsel kekemelik, beyin yapısının beklenenden daha farklı farklı gelişmesiyle meydana gelir. Bu durum genellikle çocukluk çağlarında başlar.

2. Kalıcı kekemelik: Kalıcı kekemelik, yetişkinliğe kadar devam eden uzun süreli bir kekemelik türüdür.

3. Edinilmiş kekemelik: Edinilmiş kekemelik de beyni etkileyen bir problemin yanı sıra bir yaralanma sonucu oluşabilen kekemelik çeşidi olarak karşımıza çıkar.

KEKEMELİK NEDEN OLUR?

1. GENETİK FAKTÖRLER

Kekemelik üzerine yapılan çalışmalar, kekemeliğin ailelerde görüldüğünü ve genetik faktörlerden etkilendiğini göstermektedir. Kekeleyen çocukların genellikle kekeleyen akrabaları vardır. Ayrıca kekemeliğin erkekleri kadınlardan daha fazla etkilediği bilinmektedir. Kekemelikten tek başına sorumlu olan bir gen tespit edilmese de, belirli genetik materyaller kekemelik oluşumunda etkili olabilir.

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2. STRES

Topluluk önünde konuşma problemleri yaşayan kişiler, yoğun stres altında yaşayan bireylerin konuşmasında bozukluklar meydana gelebilir ve bu durum kekemelik meydana getirebilir.

3. NÖROLOJİK FAKTÖRLER

Kekemeliği belirleyen tek bir faktör olmasa da, genetik, dil gelişimi ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle kekeleyen kişilerin beyin aktivitesi etkilenebilir. Beynin dilden sorumlu bölgeleri, kekeme kişilerde farklı görünebilir ve farklı çalışabilir. Kekeleyen bazı kişilerde işitsel bilgileri işleme süreci daha yavaş ve zorlayıcı olabilir. Araştırmalar, kekemelik ortaya çıktığında, beyinde dilden sorumlu bölgenin farklı göründüğü ve farklı işlediğini göstermiştir

4. DİL YAPISINDA BOZUKLUK

Zamanlama, duyusal ve motor koordinasyon gibi dil ve konuşma yapısında anormalliklerin söz konusu olması da kekemeliğe zemin hazırlayabilir.

5. ÇEVRESEL VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

Konuşma akışlarındaki bozukluklar nedeniyle iletişimde zorluklar yaşayan kişilerde iletişim ile ilgili olumsuz duygular gelişir. Kekemeliği saklama veya önleme çabaları, gerginliği daha da artırabilir ve bu da kişinin iletişim yeteneklerini olumsuz etkileyebilir. Duygusal faktörler, stres ve kaygı kekemeliğin nedeni olmasa da, dil gelişiminin kritik bir döneminde olan çocuklara ek bir zihinsel yük getirebilir.