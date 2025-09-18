Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Trump ve Starmer'dan ortak açıklama

        Son dakika: Trump ve Starmer'dan ortak açıklama

        ABD Başkanı Trump ve Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, Londra'da basın karşısında. Trump, Rus lider Putin'in kendisinde 'hayal kırıklığı yarattığını' söyledi. Trump, "Rusya-Ukrayna meselesinin en kolay mesele olacağını düşünmüştüm ama orada süreç karmaşıklaştı. Ukrayna meselesinin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 17:19 Güncelleme: 18.09.2025 - 17:40
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

        Title

        Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Bu muhteşem ağırlama için kelimelerin ötesinde minnettarım. ABD ve İngiltere çok yakın müttefiktir. Teknoloji anlaşması, ABD ve İngiltere'nin bir sonraki büyük teknoloji devrimine yan yana öncülük etmesini sağlayacak.

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Rusya-Ukrayna meselesinin en kolay mesele olacağını düşünmüştüm ama orada süreç karmaşıklaştı. Ukrayna meselesinin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.

        İsrail ve Gazze'nin de durumu karışık evet ama onu da çözeceğiz. Şu ana kadar 7 savaş bitirdik."

        Birleşik Krallık'ın savunma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki Birleşik Krallık'la beraber özgürlük değerlerini savunacağız.

        Hamas'ın elindeki rehinelerin hemen bırakılmasını istiyorum. Yarın değil, şimdi. Filistin devletinin tanınması konusunda ise Birleşik Krallık'la hemfikir değiliz."

        Birleşik Krallık Başbakanı Starmer da şu ifadeleri kullandı:

        "Trump'la Ukrayna'nın savunmasına vereceğimiz desteği artırmanın yollarını konuştuk. Bugün savunmamızı nasıl güçlendirebileceğimizi, Ukrayna'yı nasıl daha fazla destekleyebileceğimizi ve Putin'in kalıcı bir barış anlaşmasına varması için üzerindeki baskıyı nasıl kararlı bir şekilde arttırabileceğimizi ele aldık.

        Barış ve yol haritası konusunda kesinlikle hemfikiriz.

        İsrail-Filistin meselesini de ele aldık. Filistin'i tanıma adımı, barış planı çerçevesinde görülmeli.

        Yasa dışı göç önemli bir problem. Bu konuda iade anlaşmasının işlemesi önemli. Göçmen sorununu çözmemiz gerek."

        Ayrıntılar geliyor...

