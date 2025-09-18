Son dakika: Trump ve Starmer'dan ortak açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu muhteşem ağırlama için kelimelerin ötesinde minnettarım. ABD ve İngiltere çok yakın müttefiktir. Teknoloji anlaşması, ABD ve İngiltere'nin bir sonraki büyük teknoloji devrimine yan yana öncülük etmesini sağlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Rusya-Ukrayna meselesinin en kolay mesele olacağını düşünmüştüm ama orada süreç karmaşıklaştı. Ukrayna meselesinin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.

İsrail ve Gazze'nin de durumu karışık evet ama onu da çözeceğiz. Şu ana kadar 7 savaş bitirdik."

Birleşik Krallık'ın savunma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki Birleşik Krallık'la beraber özgürlük değerlerini savunacağız.

Hamas'ın elindeki rehinelerin hemen bırakılmasını istiyorum. Yarın değil, şimdi. Filistin devletinin tanınması konusunda ise Birleşik Krallık'la hemfikir değiliz."