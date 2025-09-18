Habertürk
        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz" diyen Erdoğan, "Bin yıldır buradayız ve inşallah kıyamete kadar da burada olacağız. Terörsüz Türkiye hedefine vasıl olacağız. Yeni bir kardeşlik destanı yazacağız. Oyunları bir kez daha bozacağız. Bizi bölmeye çalışanlara inat birbirimize tutunacağız, sarılacağız. Ve empatinin diliyle konuşacağız." ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 14:03 Güncelleme: 18.09.2025 - 14:39
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Yarın önemli bir günü, Gaziler Günü'nü idrak edeceğiz. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Şehitlerimizin manevi gölgeleri bugün de bize refakat ediyor. Kahramanlara ne yaparsak yapalım şükran borcumuzu ödeyemeyiz.

        "O YÜCE RUHLARA LAYIK OLMA ÇABASINDAYIZ"

        Bu vatan ve bu topraklar bize aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız. Şehit ve gazi yakınlarını daima bağrına basmış bir milletiz. Şehit aileleri sahip çıkmamız gereken emanetler. Derdinizi derdimiz sıkıntınızı sıkıntımız olarak görüp bunların çözümü için elimizden geleni yapacağız. Her daim sizin yanınızda olmaya sizlere kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz.

        "TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜ İLE MÜCADELE ETTİK"

        Şunu kimse unutmasın, şehitlerimizin kabirleri, ihanet ve işgal odaklarına karşı kazılmış birer siperdir. O siperler aşılamayacak. Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile zerre miskal tahammülümüz yoktur.

        Zor bir coğrafyada ve zaman diliminde yaşıyoruz. Terörün her türlüsü ile mücadele ettik. Birliğimize pusu kuranların planlarını bozduk. Zorlu imtihanlardan geçtik.

        Başında 'Gazze Kasabı' Netanyahu'nun bulunduğu katliam şebekesi, her gün bir ülkeye saldırarak, zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükselir.

        "BİZ BU COĞRAFYADA EV SAHİBİYİZ"

        Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Dostlar unutmayın biz bu coğrafyada ev sahibiyiz. Bin yıldır buradayız ve inşallah kıyamete kadar da burada olacağız.

        Terörsüz Türkiye hedefine vasıl olacağız. Yeni bir kardeşlik destanı yazacağız. Oyunları bir kez daha bozacağız. Bizi bölmeye çalışanlara inat birbirimize tutunacağız, sarılacağız. Ve empatinin diliyle konuşacağız."

