Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Alperen Şengün için yorum yağdı - Magazin haberleri

        Alperen Şengün için yorum yağdı

        Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ile 3 yıldır birlikte olduğu ABD'li model Hannah Cherry için evlilik uzakta görünmüyor. Şengün ailesiyle Cherry ailesi, her fırsatta bir araya geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 12:29 Güncelleme: 18.09.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Herkes böyle damat ister"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kariyerini NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcu Alperen Şengün, 3 yıldır ABD'li model Hannah Cherry ile birliktelik yaşıyor.

        Alperen Şengün'ün ailesiyle Hannah Cherry'nin ailesi her fırsatta bir araya gelerek çocuklarının mutluluğunu paylaşıyor. Cherry ailesiyle Şengün ailesi, çocuklarıyla birlikte tatile de çıkarak birlikte daha fazla zaman geçirmenin keyfini yaşıyor.

        Bütün bunların sonucunda Alperen Şengün ile Hannah Cherry'nin nikâh masasına oturması, çok uzak görünmüyor.

        Alperen Şengün, bir maçtan sonra müstakbel kayınbabası George Cherry ile birbirlerine böyle sarıldı.
        Alperen Şengün, bir maçtan sonra müstakbel kayınbabası George Cherry ile birbirlerine böyle sarıldı.

        Alperen Şengün'ün hiçbir maçını kaçırmayan müstakbel kayınvalidesi Cindy Cherry ile bir maç sonrasında çekilen fotoğrafa; "Herkes böyle damat ister" merkezli binlerce yorum yapıldı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alperen Şengün
        #Hannah Cherry
        #NBA
        #Basketbol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Rüyasında gördü... Anne ile oğlu define avına çıktı!
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        Filistinlilerin zorunlu göçü sürüyor
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi