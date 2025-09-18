Ali Koç'tan sert açıklamalar! "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"

"BUNU YOLLAYAN, SORUMLUSUDUR"

"Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur.

Sayın Başkan, size sesleniyorum. VAR hakemi hata yapamaz dediniz. Tavrınızı bekliyoruz. Türk futbolunun selameti için MHK başkanınızın kim olduğunu, ne olduğunu lütfen ve lütfen kulak verin. Bütün Ankara bu kişiyi konuşuyor. Siz niye kulak vermiyorsunuz, niye araştırmıyorsunuz? Zaten hakemlik kariyeri açısından MHK başkanlığı yapacak biri değil. Geçen sefer atadılar, arkasına birini koydular Ahmet Şahin diye, asıl oydu. Seçim öncesi bu hakemin buraya atanması seçimler öncesi bir müdahaledir."