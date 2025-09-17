Sergey Lavrov: Meşru hedef kabul edilecekler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın ABD yönetiminin krizin çözümüne yönelik yaklaşımını sabote ettiğini belirterek, "Hem Avrupalılar hem de Ukrayna yönetimi, (ABD Başkanı Donald) Trump'ı barışı sağlama girişimlerinden vazgeçmeye, Rusya ile çatışma konusunda ikna etmeye çalışıyorlar." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da yabancı misyon temsilcileriyle Ukrayna krizine dair yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Ukrayna krizine değinerek, Kiev yönetiminin savaşı sürdürme yönünde yaklaşım sergilediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Alaska'daki zirvenin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeleri Kiev yönetimine ilettiğini aktaran Lavrov, "Anladığımız kadarıyla Kiev yönetimi, bu değerlendirmeleri reddediyor. Bununla birlikte Kiev'in ABD yönetiminin çözüme yönelik yaklaşımını her türlü sabote etmeye çalıştığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını eleştirerek, "Hem Avrupalılar hem de Ukrayna yönetimi, Trump'ı barışı sağlama girişimlerinden vazgeçmeye, Rusya ile çatışma konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. Esasen (eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın savaşını Trump'ın savaşına dönüştürmek için çabalıyorlar. Avrupa Birliği (AB) ile NATO da aynı çizgiyi izliyor. Onlar da krizin barış çözüm sürecini baltalamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.