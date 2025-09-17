Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve mücadelesinde yara aldı.

Akdeniz ekibi güçlü rakibi karşısında 18. dakikada İbrahim Kaya'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda bastıran sarı-lacivertliler 72. dakikada Nelson Semedo ve 76. dakikada En-Nesyri ile 2-1 öne geçmeyi başardı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN İNANILMAZ HATA!

Fenerbahçe üç puanı almak üzereyken, 90+3'te İrfan Can Eğribayat'ın inanılmaz hatası sonrası adeta yıkıldı.

Milli kaleci, Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu ellerinden kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. Bu golle skor 2-2'ye gelirken, son dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi de sonuç vermedi ve sarı-lacivertliler bir puana razı oldu.

Ligde ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe, puanını 11 yaparken, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

İki maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise puanını 8'e çıkardı.