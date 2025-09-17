Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!

Spor yayıncılığında ikinci yılına giren Ht Spor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’ni evinize getiriyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve HT Spor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nin yayın hakları konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında HT Spor, Avrupa’nın en güçlü liglerinden olan Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde her hafta üç karşılaşma, heyecanın hiç bitmediği Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde ise her hafta iki karşılaşmayı canlı yayınla basketbolseverler ile buluşturacak.

TBF ve HT Spor'un gerçekleştirdiği bu iş birliği, basketbol heyecanını daha geniş kitlelere ulaştırarak basketbolun marka değerini artıracak. Basketbolseverler, salon atmosferini evlerine taşıyan kaliteli yayınlarla basketbol keyfini en üst düzeyde yaşayacak.