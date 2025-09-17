Habertürk
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı ilk kez 2 milyonu aşarak rekor kırdı - Emlak Haberleri

        İnşaat sektöründe çalışan sayısı ilk kez 2 milyonu aşarak rekor kırdı

        İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı, temmuz ayı itibarıyla 2 milyon 129 kişiye ulaşırken, bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 11:15 Güncelleme: 17.09.2025 - 11:15
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 1,2 artışla 16 milyon 101 bin 724 kişiye yükseldi.

        Sektörler ve alt gruplar bazında incelendiğinde en yüksek artış inşaatta yaşandı. İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarak 2 milyon 129'a yükseldi. Çalışan sayısı geçen yılın temmuz ayına göre 143 bin 246 artmış oldu.

        Sektördeki ücretli çalışan sayısının, bu verinin yayımlanmaya başlandığı Ocak 2009'dan bu yana aradan geçen 199 ayda ilk kez 2 milyonu aştığı görüldü. Bundan önceki en yüksek seviye 1 milyon 913 bin 475 kişiyle geçen mayıs ayında kayıtlara geçmişti.

        Temmuza ait açıklanan sayının 1 milyon 310 bin 199'unun bina inşaatında, 259 bin 21'inin bina dışı yapıların inşaatında, 430 bin 909'unun özel inşaat faaliyetlerinde çalıştığı görüldü. Bu 3 gruptaki yıllık artış oranı sırasıyla yüzde 9, yüzde 6,7, yüzde 4,7 oldu. Bina inşaatında çalışan sayısının ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi sektördeki canlılığı ortaya koydu.

        "ÖNCÜ VERİLERİ 2026'NIN KONUT İÇİN ALTIN YIL OLACAĞINI GÖSTERİYOR"

        İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, ulaşılan rekorda hem üretimin artmasının hem de mevsimsel şartların etkili olduğunu söyledi.

        İnşaat sektörünün bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11 civarında büyüdüğünü dile getiren Keçeli, "Bu büyüme de istihdamı tetikledi. İnşaat üretiminin artması, kentsel dönüşümün hızlanması, altyapı yatırımları, deprem bölgesindeki konut üretimi gibi gelişmeler hem sektörümüzü büyüttü hem de sektörümüzdeki istihdamı artırdı." dedi.

        Keçeli, ocak-ağustos döneminde ülke genelinde 1 milyona yakın konut satıldığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Ülkemizde konuta ciddi şekilde ihtiyaç var. Barınma insanların en temel ihtiyaçlarından. İnsanlarımız ne olursa olsun, faiz yüksek de olsa birikimlerini konuta ya da altına yönlendiriyor. Bu yıla başlarken, 'satmaya mal bulamayabiliriz, stoklarımızda konut kalmayabilir' demiştik. Bazı gelişmeler bu beklentilerimizi ileriye atsa da en geç önümüzdeki yıl bunu görebiliriz. Öncü veriler 2026'nın konut için altın yıl olacağını gösteriyor. KKM bitti, enflasyon geriliyor, mevduat faizleri düşüyor. Bunların hepsi konuta artı yazacak."

        "ÜRETİMDEKİ ARTIŞI HIZLANDIRMALIYIZ"

        Engin Keçeli, bu gelişmeler karşısında talep artsa da son yıllarda konut arzının düşük seyrettiğini belirterek, istenilen düzeye bir türlü çıkılamadığını ifade etti.

        Yüksek talep ve azalan stoklar karşısında son aylarda konut arzı noktasında hareketlenme yaşandığını aktaran Keçeli, "Bu arzı hızlandırmalı, üretimi artırmalıyız. Buradaki önemli nokta talebin olduğu yerde, planlı üretim yapılması. İkincisi de ihtiyaca yönelik doğru malı üretmek. Mesela üniversite bölgesinde 1+1 daire yapmak. Artık terzi usulü çalışmalıyız." diye konuştu.

