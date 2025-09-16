Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
Fenerbahçe'de başkan adaylığından çekildiğini açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, çok özel açıklamalarıyla HT Spor'a konuk oldu. Hakan Bilal Kutlualp, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlarken, başkan adaylığından neden çekildiğini ilk kez HT Spor ekranlarında açıkladı.
İşte Hakan Bilal Kutlualp'in açıklamaları:
"Ben hep kongrenin gerçek görüşünün tecelli etmesine bir etkide bulunmak istemeyen birisiyim. Bize üyelere SMS atma hakkı verildi fakat ben bunu istemedim. Bunu saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü taraftar çok yoruldu, açıklamamda şunu söylüyorum. Oyların bölünmemesi bu süreçte çok önemliydi. Çünkü 10 bin imza toplanmış, bu imzalardan dolayı kongre kararı alınmış. Değişim isteyen insanların bölünmesine razı gelemedim."
"Anketlerde Sadettin Bey benden önde gözüküyordu. O yüzden oyların bölünmesini istemedim. Değişim isteyenler daha çoksa ona göre kararlarını versinler dedim."
"Dün gece Saadettin bey ile uzun bir görüşme yaptım. Fenerbahçe'nin menfaati için bir karar aldım. Seçimden sonra kim kazanırsa ve bana bir görev düşerse, Fenerbahçe için her şeyi yutarım. Ben Fenerbahçeliliğin böyle olması gerektiğine inanan birisiyim. Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'de çalışsın."
"Kutuplaşmalar neden oluyor? Başarılı olursanız, zaten kimse size bir şey diyemez. Ali bey verdiği vaatlerle seçildi ama tutturma oranı sıfır oldu. Başarısız oluyorsunuz, sistem müsaade ettiği için içeride yapılanıyorsunuz. Yapamıyorsanız, tüzüklere öyle maddeler koyalım ki otomatik olarak gidin. Fenerbahçe tarihinde 7 yıl boyunca aralıksız başkan olup da sıfır şampiyonluk yaşayan bir başkanı bu camia barındırmamış. "
"Tarafların birbirini kırmasına gerek yok. Oyunuz gizli, kime inanıyorsanız ona oy verin."
"Sadettin bey ile görüşmemde herhangi bir pazarlık olmadı. Ben öyle pazarlıklara girecek bir insan değilim. Ben 5 aydır evin yolunu unuttum. Gece-gündüz Fenerbahçelilerle konuştum. Bu sistemde nasıl kazanabileceğini düşündük. Bunun da bu şekilde olabileceğini bulduk."
"Bu kararı aldık ve sizin programınızda gündem değişti. Sadettin bey, başkan seçilmesinde herhangi bir sorun olmadığını bana beyan etti."
"Fenerbahçelilerde ettiğim sohbetlerden edindiğim şu; "Biz 2018'de Ali Bey'e inandığımız ve çok sevdiğimiz için oy verdik fakat Fenerbahçe'yi daha çok seviyoruz o nedenle imzaya geldik" dediler. Değişiklik isteyenlerin çoğunlukta olduğunu hissediyorum. Kongrede de böyle bir sonuç çıkmasını bekliyorum."
"Sadettin Saran'a açıklaması için teşekkür ederim. 10 bin imzanın sorumluluğu buraya transfer oldu. O imzaların sahipleri kongreye gelsin bu gidişatı değiştirsinler."
"Ben Fenerbahçe'nin lehine çekildim, aklın yolu bir, insanlar ne yapacağını biliyorlar. Burada bir muhalefet var bunu bölmek istemedim. Ben değişimden yana birisiyim. İnşallah Fenerbahçe için hayırlı bir süreçin başlayacağına inanıyorum."
"Abdullah Kiğılı beni çok sever, ben de onu çok severim. Yüreği geniş, barışçıl ve camiayı birleştirmede çok sözü geçebilecek bir insan."
"Kim seçilirse seçilsin, benim başkanımdır saygı gösteririm. Seçim bitti, hepimiz beraber olmazsak şampiyonlukları unutun."