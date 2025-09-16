İşte Şampiyonlar Ligi'nin en pahalı 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor... İşte dev turnuvanın en pahalı ilk 11...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu resmen başlıyor...
Dev turnuva öncesi, geçen sezona göre en pahalı ilk 11'de değişiklikler yaşandı.
En pahalı ilk 11'de Barcelona ve Real Madrid'den 3, PSG ve Manchester City'den 2, Arsenal'den ise 1 futbolcu yer aldı.
İşte Devler Ligi'nde bu sezonun en pahalı ilk 11...
GIANLUIGI DONNARUMMA (26)
Manchester City - 40 milyon Euro
ACHRAF HAKIMI (26)
PSG - 80 milyon Euro
PAU CUBARSI (18)
Barcelona - 80 milyon Euro
WILLIAM SALIBA (24)
Arsenal - 80 milyon Euro
NUNO MENDES (23)
PSG - 70 milyon Euro
FEDERICO VALVERDE (27)
Real Madrid - 130 milyon Euro
PEDRI (22)
Barcelona - 140 milyon Euro
LAMINE YAMAL (18)
Barcelona - 200 milyon Euro