Çin ve Uzakdoğu'dan satın alınan bazı ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor

Geçtiğimiz günlerde Uzakdoğu'dan gelen ayakkabılarda kanserojen ve iktidarsızlık riski olduğuna dair çıkan haber hepimizi endişelendirmişti. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin (TASD) yaptırdığı analizlerde, Çin ve Uzakdoğu'dan satın alınan ayakkabılarda kanserojen maddeler ve ağır metaller bulunmuştu.

Prof Dr Vefik ARICA, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, "Bu ürünler sadece çocukları değil yetişkinleri de tehdit ediyor" diyerek tehlikeye dikkat çekmiş ve;"Söz konusu ayakkabılar başta kanser olmak üzere, iktidarsızlığa ve kısırlığa da yol açabilir" demişti.

İNTERNETTE SATILAN BAZI AYAKKABILARA DİKKAT!

Konuyu biraz daha detaylandırmak gerekirse, TASD'nin bağımsız laboratuvar testlerine göre, Çin ve Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilerek internet üzerinden satışa sunulan bazı ayakkabılar yüksek miktarda kanserojen ve toksik madde içeriyordu. Analizlerde, kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin yanı sıra hormon bozucu ftalat türevleri de sınır değerlerin çok üzerinde bulunmuştu. Prof. Dr. Vefik Arıca, sonuçların yalnızca çocuklar ve gençler için değil, yetişkinler için de ciddi riskler taşıdığını vurgulayarak; "Ayakkabı gibi doğrudan ciltle temas eden ürünlerde bu kadar yüksek düzeyde kurşun, kadmiyum ve ftalat bulunması çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu maddeler yalnızca kansere yol açmakla kalmaz, hormon sistemini bozarak yetişkinlerde iktidarsızlık, kısırlık ve kalıcı üreme sorunlarına da neden olabilir" diyor.

DÜNYADAN BENZER MANZARALAR Türkiye'deki sonuçlar, son iki yılda farklı ülkelerde yapılan analizlerle de örtüşüyor. Bazı ülkelerin test sonuçları aşağıdaki gibi sıralanıyor: * Güney Kore: 2024 yılında yapılan resmi testlerde, ithal sandaletlerde kurşun oranı yasal sınırın 11 katı, bazı çocuk giysilerinde ise ftalat seviyesi 622 kat fazla bulundu. *Danimarka: 2025 yılı başında yayımlanan raporda, çevrim içi platformlardan alınan 16 ayakkabının 9'unda yasadışı seviyede toksik kimyasal bulundu. Bazı modellerde ftalat oranı yüzde 17'ye ulaştı. *Fransa: 2024 yazında yapılan incelemelerde Uzakdoğu kaynaklı hızlı moda ürünlerinde yüksek düzeyde ağır metal ve kanserojen kimyasallar raporlandı. GÖRÜNMEZ TEHDİT Prof. Dr. Vefik Arıca, konuyla ilgili yorumunda, söz konusu maddelerin etkilerinin kısa sürede fark edilemeyeceğini ancak uzun vadede "görünmez bir tehdit" oluşturduğunu söylüyor ve "Bu kimyasallar vücutta yavaş yavaş birikir ve yıllar içinde; kanser, iktidarsızlık, kısırlık, organ hasarı gibi ağır sonuçlara yol açar. Özellikle de erkekleri etkileyip testosteron dengesini bozarak üreme sağlığını tehdit eder" diyor.