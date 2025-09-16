Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı: Şans elimden kaydı!

"ÇOK REKABETÇİ BİR TAKIMIMIZ VAR"

Alvarez, "Ama kafamda tüm olasılıkları değerlendirmiştim. Risklerin farkındaydım. Sportif direktörle de birçok görüşme yaptım. Haberi aldığımda hoşuma gitmedi elbette, ama gidip köşeye çekilip ağlayacak da değilim. Artık oradayım ve bence insanlar da gördü; çok rekabetçi bir takımımız var. Elbette oraya teknik direktör için geldim ama kulüp yönetimi de beni gerçekten istiyordu." dedi.