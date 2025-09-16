Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana gelen korkunç olayda dört çocuk annesi kadın, 5 yaşındaki oğlunun boğazını bıçakla kesti. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk hayatını kaybetti; şüpheli anne, polis ekiplerince gözaltına alındı
Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan Revşan D. (27), evlerinde henüz belirlenmeyen nedenle oğlu Mert Veysel K'nin boğazını bıçakla kesti.
İkametteki bağırış seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TALİHSİZ ÇOCUK KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre; aile yakınları ve komşular tarafından hastaneye götürülen talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, 4 çocuk annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.