Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.000,26 %6,06
        DOLAR 41,2852 %-0,17
        EURO 48,6089 %0,05
        GRAM ALTIN 4.883,97 %0,79
        FAİZ 39,90 %-1,87
        GÜMÜŞ GRAM 56,46 %0,58
        BITCOIN 114.792,00 %-0,92
        GBP/TRY 56,1964 %0,12
        EUR/USD 1,1767 %0,28
        BRENT 67,47 %0,72
        ÇEYREK ALTIN 7.985,30 %0,79
        Haberler Ekonomi Teknoloji Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı - Teknoloji Haberleri

        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı

        Çin, sosyal medya platformu TikTok ile ilgili sorunun çözümü için ABD ile "temel çerçeve mutabakata" vardıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 20:42 Güncelleme: 15.09.2025 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen müzakerelerin ardından Çin heyeti, basın toplantısı düzenledi. Heyette yer alan, Çin'in ticaret konularında baş müzakereci bürokratı konumundaki Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, burada yaptığı açıklamada, görüşmelerde iki ülkenin, karşılıklı kaygı konusu ekonomik ve ticari sorunlarda samimi, derin ve yapıcı iletişim kurduğunu ifade etti.

        Li, Çinli ByteDance şirketinin hakim ortağı olduğu, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan sosyal medya platformu TikTok ile bağlantılı sorunun işbirliği içinde çözümü için ABD ile "temel çerçeve mutabakata" vardıklarını belirtti.

        REKLAM

        Çin'in teknoloji ve ekonomi-ticaret konularının siyasallaştırılmasına ve araç haline getirilmesine karşı olduğunu vurgulayan Li, "ABD, Çinli şirketlere baskı uygularken bizden kaygılarını gidermesini beklememeli. Çin, kendi ilkeleri, şirketlerinin çıkarları, uluslararası eşitlik ve adalet pahasına bir anlaşmaya varmaya çalışmayacak." ifadelerini kullandı.

        TİKTOK DEVREDİLME VEYA YASAKLANMA İKİLEMİYLE KARŞI KARŞIYA

        ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. ABD Senatosu'ndan da geçen tasarı 24 Nisan 2024'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti.

        "Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa, ana ortak konumundaki ByteDance firmasının, platformu ABD'li bir şirkete devretmesini, aksi halde uygulamanın ABD'deki yasaklanmasını öngörüyor.

        ABD Kongresi, ByteDance'in 19 Ocak'a kadar kontrol hissesini devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına yönelik kararı ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmış, ancak 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni Başkan Donald Trump, son tarihin süresini başkanlık kararnameleriyle 3 kez uzatmıştı.

        REKLAM

        Yasağı savunanlar, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği Amerikan vatandaşlarına ait bilgileri, kanunen Çin hükümetinin erişimine açmak zorunda olduğunu, bunun veri güvenliği riskinin yanı sıra ulusal güvenliğe de tehdit oluşturduğunu savunuyor.

        Yasağa karşı çıkanlar ise TikTok'un ABD vatandaşlarının verilerini toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" anlamına geleceğini belirtiyor.

        TikTok yönetimi ise veri güvenliğinin ihlaline ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını, ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına uygun çalıştıklarını iddia ediyor.

        MADRİD GÖRÜŞMELERİ

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın başkanlık ettiği heyetler arasındaki ticaret müzakerelerinin yeni turu dün Madrid'de başlamıştı.

        Toplantıda, Çin ve ABD heyetlerinin Madrid'deki ticaret müzakerelerinde, ticaret ve teknoloji alanındaki sorunların yanı sıra sosyal medya uygulaması TikTok'un durumunun da ele alınacağı bildirilmişti.

        REKLAM

        İki ülkeden yetkililer, daha önce mayısta Cenevre'de, haziranda Londra'da, temmuzda da Stockholm'de bir araya gelmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı!
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi