Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi

        Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 2. döneminin 2. maçında oynattığı futbol ve saha içi hamleleriyle farkını ortaya koydu.

        Giriş: 15.09.2025 - 12:56 Güncelleme: 15.09.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, milli ara dönüşünde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederken sergilenen futbol taraftarlara ümit verdi.

        Siyah-beyazlıların etkili performansında ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın imzası vardı.

        Deneyimli hoca, Başakşehir karşılaşmasına Alanyaspor maçının aksine bu kez Kartal Kayra Yılmaz ile değil, Salih Uçan'la başladı. 5 ay sonra ilk 11'de sahaya çıkan Salih, rakibin mutlak bir golünü önlerken kenara gelene kadar ortaya koyduğu futbolla alkış topladı.

        CENGİZ'İ SOKTU, ÜÇ PUAN GELDİ

        Baskıya rağmen bir türlü golü bulamayan Beşiktaş, üstüne 71. dakikada 1-0 geriye düşerken Sergen Yalçın'dan maçı kazandıracak hamleler gelmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcının ilk hamlesi 73. dakikada Rafa Silva'yı kenara alarak Cengiz'i oyuna sokmak oldu.

        REKLAM

        Beşiktaş'ın yeni transferi Cerny bu hamleyle merkeze çekilirken Toure'ye yaptığı asistle de Yalçın'ın haklılığını gösterdi.

        Sergen Yalçın, golden 8 dakika sonra da santrfor Tammy Abraham'ı kenara alıp Rashica'yı sol kanada koydu ve Toure'yi santrfor bölgesine aldı. Baskısını artıran Beşiktaş'ta 55'te oyuna giren Demir Ege ile 73'te sahaya adım atan Cengiz Ünder, 90+2'de galibiyeti getiren isimler oldu. Uzatmalarda Demir Ege'nin asistini geri çevirmeyen Cengiz, yeni macerasına müthiş bir başlangıç yapmış oldu.

        Beşiktaş, dirençli Başakşehir karşısında önde baskılı ve hücum odaklı bir oyun ortaya koydu. Topa %53 oranında sahip olan Kartal, 1.87 gol beklentisi, 21 şut, 1 direk, 2 kaçan net fırsat, 10 korner ve 48 kez de rakip ceza sahasına girme istatistikleriyle maçı tamamladı.

        81. MAÇINDA 46. GALİBİYET

        Beşiktaş'taki ilk dönemiyle birlikte takımın başında 81. maçına çıkan Sergen Yalçın 46. galibiyetine imza attı. 25 kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 10 da beraberlik elde etti.

        Sergen Yalçın, geçmişte yorumcu olarak "Ona hayran kaldım. Kanat ama tam bir 8 numara.” dediği Cerny'den 8 numara mevkisinde asist katkısı alırken "Ver bana, 1 ayda ligin yıldızı yapayım" Cengiz Ünder'den ise ilk maçta gol katkısı alarak ustalığını gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Besin değerleri fark ediyor mu?