Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi

Beşiktaş, milli ara dönüşünde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederken sergilenen futbol taraftarlara ümit verdi.

Siyah-beyazlıların etkili performansında ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın imzası vardı.

Deneyimli hoca, Başakşehir karşılaşmasına Alanyaspor maçının aksine bu kez Kartal Kayra Yılmaz ile değil, Salih Uçan'la başladı. 5 ay sonra ilk 11'de sahaya çıkan Salih, rakibin mutlak bir golünü önlerken kenara gelene kadar ortaya koyduğu futbolla alkış topladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Cerny bu hamleyle merkeze çekilirken Toure'ye yaptığı asistle de Yalçın'ın haklılığını gösterdi.

Baskıya rağmen bir türlü golü bulamayan Beşiktaş, üstüne 71. dakikada 1-0 geriye düşerken Sergen Yalçın'dan maçı kazandıracak hamleler gelmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcının ilk hamlesi 73. dakikada Rafa Silva'yı kenara alarak Cengiz'i oyuna sokmak oldu.

Sergen Yalçın, golden 8 dakika sonra da santrfor Tammy Abraham'ı kenara alıp Rashica'yı sol kanada koydu ve Toure'yi santrfor bölgesine aldı. Baskısını artıran Beşiktaş'ta 55'te oyuna giren Demir Ege ile 73'te sahaya adım atan Cengiz Ünder, 90+2'de galibiyeti getiren isimler oldu. Uzatmalarda Demir Ege'nin asistini geri çevirmeyen Cengiz, yeni macerasına müthiş bir başlangıç yapmış oldu.

Beşiktaş, dirençli Başakşehir karşısında önde baskılı ve hücum odaklı bir oyun ortaya koydu. Topa %53 oranında sahip olan Kartal, 1.87 gol beklentisi, 21 şut, 1 direk, 2 kaçan net fırsat, 10 korner ve 48 kez de rakip ceza sahasına girme istatistikleriyle maçı tamamladı.

81. MAÇINDA 46. GALİBİYET

Beşiktaş'taki ilk dönemiyle birlikte takımın başında 81. maçına çıkan Sergen Yalçın 46. galibiyetine imza attı. 25 kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 10 da beraberlik elde etti.

Sergen Yalçın, geçmişte yorumcu olarak "Ona hayran kaldım. Kanat ama tam bir 8 numara.” dediği Cerny'den 8 numara mevkisinde asist katkısı alırken "Ver bana, 1 ayda ligin yıldızı yapayım" Cengiz Ünder'den ise ilk maçta gol katkısı alarak ustalığını gösterdi.