        Ata Demirer'in sevgilisiyle güz gezmesi - Magazin haberleri

        Ata Demirer'in sevgilisiyle güz gezmesi

        Yeni teknesiyle Ege'de mavi tura çıkan Ata Demirer'e gezisinin bir bölümünde sevgilisi Dilara Alemdar da eşlik etti.

        Giriş: 15.09.2025 - 08:45 Güncelleme: 15.09.2025 - 08:45
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Ata Demirer'in, özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile bir ilişkisi olduğu, temmuz ayındaki yaş gününde paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkmıştı.

        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Yaş günü kutlamasında Ata Demirer'in annesi Ayten Kaçar ile kardeşi Cenk Demirer'in de olması, Dilara Alemdar ile ilişkinin ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

        Bütün yazı yeni teknesinde geçiren Ata Demirer, Yunan adalarını turlarken çalıştığı için sevgilisi Dilara Alemdar, kendisine zaman zaman eşlik edebildi. Demirer'e yeni rotasında Alemdar da eşlik etti. Yunan adalarını birlikte gezmenin keyfini yaşayan Ata Demirer ile Alemdar'a zaman zaman karşılaştıkları dostları da eşlik etti.

