        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Onuachu'nun golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi! - Trabzonspor Haberleri

        Onuachu'nun golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi!

        Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında ilk yarıda Onuachu ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. Bordo-mavililer karara yoğun itirazda bulundu.

        Giriş: 14.09.2025 - 20:14 Güncelleme: 14.09.2025 - 20:14
        Trabzonspor'un golü iptal edildi!
        Fenerbahçe ile Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelirken, ilk yarıda tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Bordo-mavililer, 11. dakikada Onuachu'nun kafa golüyle öne geçerken, VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

        Gol öncesi Onuachu ile Skriniar arasında yaşanan hava topu mücadelesinde Fenerbahçeliler faul beklerken, pozisyonun devamında Onuachu topu filelerle buluşturdu.

        VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, pozisyonda Onuachu'nun yükselirken kolunu fazla açtığını belirterek faul kararı verdi ve Onuachu'ya sarı kart gösterdi.

        Bordo-mavili futbolcular ve teknik heyet, karara uzun süre itirazda bulundu.

        İŞTE O POZİSYON:

