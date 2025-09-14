Gözler onlarda da olacak

2014'te evlenen Ederson Santana de Moraes ile Lais Moares, Portekiz'de tanıştı. Çiftin; 3 çocuğu bulunuyor.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta gözler yeni kaleciler; Ederson Santana de Moraes ile Andre Onana'da olacak. Gözler, aynı zamanda taraftarların yeni yengelerinin üzerine de çevrilecek
Sezona her yıl olduğu gibi şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta, doğal olarak her iki takımın yeni transferlerine gözler çevrilecek. Her iki takım da transfer döneminin son günlerinde dünyaca tanınan futbolcuları kadrosuna kattı. O transferlerden ikisi, her iki takımın filelerini koruyacak kaleciler.Andre Onana
Fenerbahçe'nin Manchester City'den transfer ettiği Brezilyalı Ederson Santana de Moraes ile Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamerunlu Andre Onana, teknik direktörlerinin kadroya alması halinde yeşil sahada karşı karşıya gelecek.Lais Moares
