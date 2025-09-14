Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere 8 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A, E.S, A.K, İ.C, Ş.S, H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B ve A.A.D'nin yakalandığını belirtti.

Suçluların, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını aktaran Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdüklerini kaydetti.

Operasyonların ilgili ülkelerin kolluk birimlerinin işbirliğiyle yapıldığının altını çizen Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan suçlulardan "kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranan ve E.Y. organize suç örgütü üyesi olan M.A, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan E.S. ve "kasten öldürme" suçundan aranan A.K'nin Gürcistan'da yakalandığını ifade etti.

Yerlikaya, "kasten öldürme" suçundan aranan İ.C'nin Azerbaycan'da, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan Ş.S'nin Almanya'da, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan H.K'nin de Avusturya'da yakalandığını bildirdi.