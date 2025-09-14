Dünya genelinde her gün milyarlarca sayfa belge, fatura, rapor, kitap, dergi, gazete, evrak basılıyor. Bu büyük kağıt tüketimi, ormanlar üzerinde yıkıcı bir baskı oluşturuyor. Bir ton kağıt üretimi için yaklaşık olarak 17-20 yetişkin ağaç kesilmesi gerekiyor.

Bilginin ve işlemlerin, dijitalleşme çağı ile birlikte kağıt yerine elektronik ortama taşınması, çağımızın en önemli dönüşümlerinden biri oldu. Bu dönüşümün en büyük faydalarından biri de hiç şüphesiz ağaçların korunması ve kağıt tüketiminin azaltılması.

Dijital sistemler, sadece çevresel bir fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda iş süreçlerini de daha verimli ve sürdürülebilir hâle getiriyor.

REKLAM

KAĞIT ARŞİVLER ORTADAN KALKIYOR Resmî kurumlardan özel şirketlere kadar birçok kuruluş, artık belgelerini fiziksel arşivler yerine dijital ortamlarda, bulut depolama sistemlerinde saklıyor. Bu sayede, devasa boyutlardaki kağıt arşivler ortadan kalkıyor. Bu belgelerin basılması için kesilmesi gereken ağaçlar kurtuluyor. Bankacılık, fatura ödemeleri, sözleşmeler ve eğitim materyalleri gibi pek çok işlem artık çevrimiçi olarak yapılıyor.

E-faturalar, e-kitaplar ve dijital imza sistemleri sayesinde, hem bireysel hem de kurumsal kağıt tüketimi önemli ölçüde düşüyor. Örneğin, sadece bir bankanın tüm müşterilerine gönderdiği hesap ekstrelerinin dijital ortama taşınması bile milyonlarca ağacın korunmasına yardımcı oluyor.

Bir projenin farklı aşamaları için basılan raporlar, toplantı notları ve onay formları gibi evraklar, dijital proje yönetim araçları sayesinde tek bir platformda yönetilebiliyor. Bu da gereksiz baskı maliyetlerini ve kağıt israfını tamamen ortadan kaldırıyor.

REKLAM EKOLOJİK DENGE KORUNUYOR Dijital dönüşümün faydaları sadece ağaçların kesilmesini önlemekle sınırlı değil. Kağıt üretim sürecinin kendisi, büyük miktarda su ve enerji tüketiyor. Ayrıca, bu süreçte kullanılan kimyasallar su kaynaklarını kirleterek ekolojik dengenin bozulmasına neden oluyor. Dijitalleşme, bu çevresel ayak izini de azaltarak daha temiz bir üretim sürecine kapı aralıyor. Elbette, dijitalleşmenin de kendine özgü zorlukları var. Elektronik cihazların üretimi ve kullanımı da enerji tüketiyor ve elektronik atık sorununu gündeme getiriyor. Ancak, doğru stratejilerle, örneğin enerjiyi verimli kullanan veri merkezleri ve elektronik atık geri dönüşüm programlarıyla bu sorunlar yönetilebilir. ORMANLARIN KORUNMASINDA KRİTİK ROL OYNUYOR Sonuç olarak, dijital sistemler kağıt bağımlılığını azaltarak ormanlarımızın korunmasında kritik bir rol oynuyor. Her birimizin günlük hayatında, faturaları e-posta ile almak veya notlarımızı dijital ortama taşımak gibi küçük adımlar atması, bu büyük dönüşüme katkı sağlayarak daha yeşil bir geleceğin inşasına yardımcı oluyor. Aslında bütün bunları biliyorsunuz. Çoğumuzun bilmediği bir veri, geçtiğimiz günlerde karşıma çıktı. Bir hayli etkileyici olan bu veri, Adalet Bakanlığı'nda uygulanan E-Tebligat sistemiyle 186 bin yetişkin ağacın kesilmekten kurtularak oksijen üretmeye devam ettiğidir. Şöyle; 300 MİLYARDAN FAZLA E-TEBLİGAT Adalet Bakanlığı'nın uygulamasını yaygınlaştırdığı 2019'dan günümüze kadar tebligatlardan 313.717.816'SI dijital olarak gerçekleştirildi. * Rakamlar; 13 Eylül 2025 saat 22.30'daki veriler doğrultusunda verilmiştir. MİLYARLARCA LİRA TASARRUF SAĞLIYOR E-Tebligattan dolayı, 6 yılda; 24.835.863.036 TL tasarruf elde edildi. 186 BİN AĞAÇ KÖKLERİNDEN KOPMADI Tasarruf edilen kağıt miktarı 10.980 ton olurken, 186.662 yetişkin ağaç kağıt olmak yerine, geleceğimiz adına yaşamı güçlendirmeye, umut vermeye devam etti. Bir ağacın ürettiği oksijen miktarının bir insanın ihtiyacının yarısı olduğu düşünülürse, e-tebligat ile kesilmekten kurtulan 186 bin ağacın yaşama sunduğu katkı, gözler önüne seriliyor. Ki bu katkı sadece Adalet Bakanlığı'nın e-tebligat uygulamasıyla sağlanıyor. Küresel ölçekte dijital uygulamadan dolayı kesilmekten kurtulan ağaç sayısı her yıl milyarları buluyor. DÜNYADA KAÇ TANE AĞAÇ BULUNUYOR? 2015'te ABD'deki Yale Üniversitesi liderliğinde yürütülen bir araştırmayla dünyadaki ağaç sayısı yaklaşık 3 trilyon olarak saptandı. Bu çalışma; uydu görüntüleri, orman envanterleri ve süper bilgisayar teknolojilerini birleştirerek gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 12 bin yıl önce dünyadaki ağaç sayısının yaklaşık % 46'sının kaybedildiği ortaya kondu. Aynı araştırmada, her yıl yaklaşık 15 milyar ağaç kesildiği belirtildi. Oksijenin çoğu fitoplanktonlar tarafından üretilse de, ağaçlar canlılara nefes alınabilir ve temiz hava sağlamada önemli bir rol oynuyor.