        Türkiye Sinema Festivali 2025 Başlıyor: Biz Buradayız

        Türkiye Sinema Festivali 2025 Başlıyor: Biz Buradayız

        İzleyici sayılarının bir hayli düşmesi, sinema sektörünü yeni arayışlara yönlendirdi. İzleyicileri sinema salonlarına yeniden çekme adına gerçekleştirilen o arayışların sonuçlarından biri de Türkiye Sinema Festivali 2025 oldu. Festivalin iki gününde bilet fiyatları, 80 liraya indirilerek izleyicilerin sinema salonu deneyimini tazelemesi amaçlandı

        Giriş: 13.09.2025 - 16:20 Güncelleme: 13.09.2025 - 16:26
        Habertürk, bir yıldan fazla bir süredir, birçok haberle sinema salonlarının yüksek ölçüde izleyici kaybına uğradığını, gidişatın vahim noktalara ulaştığını, bu nedenle de birçok sinema salonunun kapandığını haberleştirdi.

        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp Haberi Görüntüle

        Sinema sektörü, yüksek izleyici kayıplarına karşın çeşitli kampanyalarla tedbirler almaya çabalasa da amaçlanan izleyici sayısına ulaşılamadı. Yeni sinema sezonunun başladığı bugünlerde yeni bir kampanya devreye alındı. Anlaşılan o ki o kampanya, 'Acil' kodlu bir uygulama oldu.

        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu Haberi Görüntüle

        Türkiye sinema sektörü, uzun süredir beklenen büyük bir etkinlikle izleyicilerle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

        Almanya’da büyük başarı elde eden Kino Fest modelinden ilham alınarak hayata geçirilen Türkiye Sinema Festivali 2025, 27 – 28 Eylül tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

        PROGRAMDA NELER VAR?

        * Yeni vizyon filmleri, özel ön gösterimler ve popüler katalog yapımlar.

        * Ünlü sanatçı ve yapımcıların destek videoları.

        * Ulusal çapta sosyal medya, açık hava ve AVM iç-dış reklam kampanyaları.

        * Sinema sektörünü bir araya getiren iş birlikleri.

        Festival, iki gün boyunca tek bilet fiyatı (80 TL, KDV dahil) ile tüm filmlere erişim imkânı sunacak. Katılımcı sinema salonları arasında 220 sinema şimdiden yerlerini aldı. Türkiye genelinde başvurular hızla artıyor.

        DEVLET VE SEKTÖR DESTEĞİ

        Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra Turkcell GNÇ ana sponsor olarak festivale destek veriyor. Festivalin temel amacı, sinemaya olan ilgiyi yeniden canlandırmak, izleyicileri salonlarla buluşturmak ve sektörün tüm paydaşlarını tek çatı altında toplamak. Almanya’da düzenlenen Kino Fest, 4'üncü yılında 1,2 milyon kişilik izleyici rekoruna ulaşmıştı. Türkiye Sinema Festivali’nin de benzer şekilde kısa sürede gelenekselleşmesi hedefleniyor.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, oyuncular; Gupsey Özay, Mert Fırat, Oğuzhan Koç başta olmak üzere birçok ünlü isim kampanyaya video çağrıları ile destek verecek.

        Türkiye Sinema Festivali, sadece bir sinema etkinliği değil; aynı zamanda sektörün dayanışmasını, izleyicinin yeniden salonlara dönüşünü ve sinemanın kültürel gücünü hatırlatacak bir buluşma noktası olacak.

