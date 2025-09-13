Türkiye Sinema Festivali 2025 Başlıyor: Biz Buradayız

Habertürk, bir yıldan fazla bir süredir, birçok haberle sinema salonlarının yüksek ölçüde izleyici kaybına uğradığını, gidişatın vahim noktalara ulaştığını, bu nedenle de birçok sinema salonunun kapandığını haberleştirdi.

3 ayda yarım milyar lira kayıp Haberi Görüntüle

Sinema sektörü, yüksek izleyici kayıplarına karşın çeşitli kampanyalarla tedbirler almaya çabalasa da amaçlanan izleyici sayısına ulaşılamadı. Yeni sinema sezonunun başladığı bugünlerde yeni bir kampanya devreye alındı. Anlaşılan o ki o kampanya, 'Acil' kodlu bir uygulama oldu.

Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu Haberi Görüntüle

Türkiye sinema sektörü, uzun süredir beklenen büyük bir etkinlikle izleyicilerle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Almanya’da büyük başarı elde eden Kino Fest modelinden ilham alınarak hayata geçirilen Türkiye Sinema Festivali 2025, 27 – 28 Eylül tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

PROGRAMDA NELER VAR? * Yeni vizyon filmleri, özel ön gösterimler ve popüler katalog yapımlar. * Ünlü sanatçı ve yapımcıların destek videoları. * Ulusal çapta sosyal medya, açık hava ve AVM iç-dış reklam kampanyaları. * Sinema sektörünü bir araya getiren iş birlikleri.

REKLAM

Festival, iki gün boyunca tek bilet fiyatı (80 TL, KDV dahil) ile tüm filmlere erişim imkânı sunacak. Katılımcı sinema salonları arasında 220 sinema şimdiden yerlerini aldı. Türkiye genelinde başvurular hızla artıyor.