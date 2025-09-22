Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon haberleri: 7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!

        Trabzon'da, 3 çocuk annesi 30 yaşındaki Sibel Kuştil'in, sağlık sisteminde 7 yıldır 'ölü' göründüğü durum, düzeltildi. Çözülen sorunla sağlık sisteminde 'sağ' olarak gözükmenin mutluluğunu yaşayan Kuştil, "Eskiden zaman kaybı ve farklı sorunlar yaşıyordum. Artık ilaçlarımı alabileceğim. Sağlık raporuna kavuştum. Yaşadığımı ispatlamış oldum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 08:51 Güncelleme: 22.09.2025 - 08:51
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir işletmede aşçılık yapan 3 çocuk annesi Sibel Kuştil (39), sağlık raporu almak için 10 gün önce aile hekimine başvurdu. Aile hekimliği görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Kuştil’in sağlık sistemi kayıtlarında 7 yıl önce ‘ölü’ olarak göründüğünü belirledi.

        2018'DE HASTANE ÖLÜM KAYDI OLUŞTURDU

        DHA'daki habere göre bunun üzerine şaşkınlık yaşayan Kuştil, İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek durumu öğrenmek istedi. Burada da kendisine 2018 yılında bir devlet hastanesi tarafından ölüm kaydının oluşturulduğu ve bu nedenle sağlık sisteminde 7 yıldır ‘ölü’ göründüğü söylendi. Nüfus müdürlüğünde kayıtlarda ‘yaşıyor’ olarak yer alan Kuştil, ilaç yazdırma, hastane randevusu ve e-Nabız’a giriş yapmakta güçlük çekti.

        "SAĞ" GÖRÜNMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR

        Yaşadığını kanıtlamaya çalışan Kuştil’in 7 yıldır ‘ölü’ göründüğüne ilişkin haberlerin ardından durum, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzeltildi. Kuştil, çözülen sorunla sağlık sisteminde ‘sağ’ olarak gözükmenin mutluluğunu yaşıyor. Kuştil, artık hastane kayıt ve mobil sağlık sistemi uygulamalarına kolayca erişim sağlarken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da ‘hatalı ölüm kaydı’nın yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

        HABER SONRASI SORUN ÇÖZÜLDÜ

        Son gelişmeye ilişkin açıklamada bulunun Sibel Kuştil, “Geçen hafta, 2018 yılından beri sağlık sisteminde ölü gözüktüğümü öğrenmiştim. Bunun üzerine sizlerin yardımıyla beraber haberin yayınlandığı gün dönüşler aldık. Gerekli kurumlardan aramalar oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Haber sonrası sorun çözüldü. İl Sağlık Müdürlüğü’nden Sağlık Bakanlığı’ndan, Nüfus Müdürlüğü’nden ve Halk Sağlığı Merkezi’nden arayanlar oldu.

        Önce konuya ilişkin bilgiler aldılar. Ben de konuyu onlara aktardım. Sistemden kaynaklı bir sorun olabileceğini düşünüyorlar. Sorun çözüldü ama benimle ilgilenenler konunun takipçisi olacaklarını söylediler. Bu konuya ilişkin herhangi bir suçlu kişi ya da kurum var ise gerekli cezalandırmanın yapılacağına dair bilgi aldım. Araştırmaları sürüyor. Neticeye ulaştıklarında bana da dönüş yapacaklar” ifadelerini kullandı.

        "ARTIK YAŞIYORUM"

        Kuştil, sistemde sağ gözüküyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “E-Nabız’a girerek kontrol ettim. Tüm bilgilerimi artık görebiliyorum. Her şeye erişebiliyorum. Almak isteyip alamadığım sağlık raporum da sisteme düşmüş. Artık yaşıyor görünüyorum. Şimdi rahatlamış hissediyorum. Bir çözüme ulaştık. İl dışına da çıksam rahatlıkla muayene olabileceğim. Sağlık sisteminde sağ gözüküyor olmanın verdiği mutluluk var. Eskiden zaman kaybı ve farklı sorunlar yaşıyordum. Artık ilaçlarımı alabileceğim. Sağlık raporuna kavuştum. Yaşadığımı ispatlamış oldum. Nüfusta sağ gözüküyordum, sağlık sisteminde de artık sağ gözüküyorum. İlgilenen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

        "HER ŞEY NORMALE DÖNDÜ"

        Sibel Kuştil'in eşi Ömer Kuştil de “Eşim, sağlık sisteminde 7 yıldır ölü gözüküyordu. Şu an herhangi bir sorun yok, her şey normale dönmüş. Aile hekimine de gelerek gerekli bilgileri aldık. Çok memnun olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

