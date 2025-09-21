TEKNOFEST İstanbul son gün etkinlikleriyle devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Etkinliğin son gününde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Aileleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yapan ziyaretçiler, renkli görüntüler oluşturuyor.

1 MİLYON 100 BİN YARIŞMACI BAŞVURUDA BULUNDU

TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana, 137 alt kategoride yapılacak yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar, toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

Etkinlik kapsamındaki teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

HAVA GÖSTERİLERİNDEN KONSERLERE KADAR BİRÇOK ETKİNLİK

Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, çocuk, genç, yaşlı, her yaştan teknoloji tutkununa hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapıyor.