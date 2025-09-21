CANLI | Ali Koç: Sadettin Saran seçilirse başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı ve başkan adayı Ali Koç, seçim dönemindeki son sözlerini HT Spor-Habertürk ortak yayınında söyledi.

Başkan Koç, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve Gürcan Bilgiç'in sorularını yanıtladı.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Alanya maçında yaşananlar olmasaydı, stüdyoya gelecektik. Organize olamadık, buraya geldiğiniz için teşekkür ederim."

"Dün yaşananlardan sonra hem kararsız hem de oy vermeyi düşünmeyen üyelerimiz gelmeye karar vermişlerdir. Dışarıda 2018'deki gibi bir enerji görüyorum. 7 yıldır verilmiş büyük bir emek var, mali açıdan siyahla beyaz kadar farklıdır. Bu sene de ilk defa futbolun sözünü verdim ama seçim nedeniyle değil. Çünkü artık helvayı yapacak malzemeyi en iyi hale getirdik."

REKLAM

"Futbol paydaşları kendi aramızda bir yere kadar gidebiliyoruz. Bir belediye başkanı öyle bir laf etti ki iki kulüp birbirine girdi. Bir adam işin içerisine fitne fesat soktu. Niye insanları böyle ayrıştırıyorsunuz? Zaten futbol böyle bir hale geldi."

"Bana karşı yapılan bir linç var. Ülke tarihinde belki de kimse benim yediğim linci yememiştir. Dün bana değil, kendi kulübüne gol attın." "Bu maddeleri ilk Aziz başkan koydu. Bütün genel kurullarda bu maddeler iki dakikada geçti. Niye kutladıklarının bile farkında değiller." "Sadettin Saran seçildiği takdirde yarın sabahtan itibaren Fenerbahçe başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek. Kendisi dedi ki devrederim veya kapatırım. İkisi de süreç alıyor, lokanta değil ki kepenk indirince bitti tamam olsun." 📺 Özel röportaj



🎙️ Ali Koç: "Sadettin Saran seçildiği takdirde yarın sabahtan itibaren Fenerbahçe başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek. Kendisi dedi ki devrederim veya kapatırım. İkisi de süreç alıyor, lokanta değil ki kepenk indirince bitti tamam olsun." pic.twitter.com/bt10O9jEei — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2025 "Anonim hesapları, Fenerbahçe'yi yönetebilecek konuma getirmeye çalıştılar. Parayı basan, sosyal medyayı eline geçiren, istediğini yaptıranlar mı muvaffak olmalı? Yoksa her şeyini verecek insanların mı Fenerbahçe'yi yönetmesi doğru?" "Biz bu kadar bahisle mücadele ediyoruz, rakibimizin aldığı illegal bahis reklamıyla mücadele ediyoruz. Fenerbahçe başkanının legal bahis şirketi olduğu için hak mahrumiyeti alması komik olmaz mı?" 📺 Özel röportaj



🎙️ Ali Koç: "Domenico Tedesco, ilk senelerinde neler yaptığına bakınca kendisine ne beklediğimizi net bir şekilde ifade ettik. Taktiksel konuda çok donanımlı, akademiyi birincilikle bitirmiş." pic.twitter.com/lbOGDOwIUx — HT Spor (@HTSpor) September 21, 2025 "Domenico Tedesco, ilk senelerinde neler yaptığına bakınca kendisine ne beklediğimizi net bir şekilde ifade ettik. Taktiksel konuda çok donanımlı, akademiyi birincilikle bitirmiş."