Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe CANLI | Ali Koç: Sadettin Saran seçilirse başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek - Fenerbahçe Haberleri

        CANLI | Ali Koç: Sadettin Saran seçilirse başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek

        Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, seçim dönemindeki son sözlerini HT Spor-Habertürk ortak yayınında söyledi. Koç, gündemdeki tartışmalar, hedefleri ve projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, rakibi Sadettin Saran'ın bahis şirketi sahibi olmasına değinip, "Sadettin Saran seçildiği takdirde yarın sabahtan itibaren Fenerbahçe başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek. Kendisi dedi ki devrederim veya kapatırım. İkisi de süreç alıyor, lokanta değil ki kepenk indirince bitti tamam olsun" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 10:52 Güncelleme: 21.09.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe'nin mevcut başkanı ve başkan adayı Ali Koç, seçim dönemindeki son sözlerini HT Spor-Habertürk ortak yayınında söyledi.

        Başkan Koç, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve Gürcan Bilgiç'in sorularını yanıtladı.

        Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

        "Alanya maçında yaşananlar olmasaydı, stüdyoya gelecektik. Organize olamadık, buraya geldiğiniz için teşekkür ederim."

        "Dün yaşananlardan sonra hem kararsız hem de oy vermeyi düşünmeyen üyelerimiz gelmeye karar vermişlerdir. Dışarıda 2018'deki gibi bir enerji görüyorum. 7 yıldır verilmiş büyük bir emek var, mali açıdan siyahla beyaz kadar farklıdır. Bu sene de ilk defa futbolun sözünü verdim ama seçim nedeniyle değil. Çünkü artık helvayı yapacak malzemeyi en iyi hale getirdik."

        REKLAM

        "Futbol paydaşları kendi aramızda bir yere kadar gidebiliyoruz. Bir belediye başkanı öyle bir laf etti ki iki kulüp birbirine girdi. Bir adam işin içerisine fitne fesat soktu. Niye insanları böyle ayrıştırıyorsunuz? Zaten futbol böyle bir hale geldi."

        "Bana karşı yapılan bir linç var. Ülke tarihinde belki de kimse benim yediğim linci yememiştir. Dün bana değil, kendi kulübüne gol attın."

        "Bu maddeleri ilk Aziz başkan koydu. Bütün genel kurullarda bu maddeler iki dakikada geçti. Niye kutladıklarının bile farkında değiller."

        "Sadettin Saran seçildiği takdirde yarın sabahtan itibaren Fenerbahçe başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek. Kendisi dedi ki devrederim veya kapatırım. İkisi de süreç alıyor, lokanta değil ki kepenk indirince bitti tamam olsun."

        "Anonim hesapları, Fenerbahçe'yi yönetebilecek konuma getirmeye çalıştılar. Parayı basan, sosyal medyayı eline geçiren, istediğini yaptıranlar mı muvaffak olmalı? Yoksa her şeyini verecek insanların mı Fenerbahçe'yi yönetmesi doğru?"

        "Biz bu kadar bahisle mücadele ediyoruz, rakibimizin aldığı illegal bahis reklamıyla mücadele ediyoruz. Fenerbahçe başkanının legal bahis şirketi olduğu için hak mahrumiyeti alması komik olmaz mı?"

        "Domenico Tedesco, ilk senelerinde neler yaptığına bakınca kendisine ne beklediğimizi net bir şekilde ifade ettik. Taktiksel konuda çok donanımlı, akademiyi birincilikle bitirmiş."

        "Trabzon maçındaki pozisyon garip duruyor ama sırf onun için yaygara kopuyorsa, Türkiye'de ne pozisyonlar yaşandı kardeşim ya? Her Trabzon maçına giden hakem tedirgin olacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        TEKNOFEST İstanbul son gün etkinlikleriyle devam ediyor
        TEKNOFEST İstanbul son gün etkinlikleriyle devam ediyor
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor